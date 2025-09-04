Αυτός είναι ο 17χρονος που ομολόγησε την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά – Πώς κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν οι Αρχές

Στη σύλληψη ενός 17χρονου άνδρα, ελληνικής καταγωγής, προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης (04.09) τα στελέχη της ΕΛΑΣ που κατηγορείται ότι άρπαξε ένα βρέφος από τον Πειραιά και το παράτησε σε καρότσι στην Ακρόπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας ομολόγησε την πράξη του, η οποία κρύβει ρατσιστικά κίνητρα, καθώς, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, άρπαξε το βρέφος γιατί δεν χωνεύει τους Ρομά και ήθελε να δείξει ότι δεν είναι καλοί γονείς.

Το DEBATER φέρνει στο φως της δημοσιότητας φωτογραφία του ανήλικου αγοριού που τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει κι άλλο μωρό από την περιοχή της Ομόνοιας και το είχε αφήσει δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στον Άλιμο. Αυτός είναι ο 17χρονος

Mάλιστα, όπως έγινε γνωστό πρόκειται για το ίδιο άτομο που παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία κι έκοβε πρόστιμα σε επιβάτες που δεν είχαν εισητήριο εισπράτοντας τα χρήματα.

Οι αστυνομικοί αναλύοντας καρέ – καρέ υλικό από κάμερες ασφαλείας κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Η στιγμή που αρπάζει το βρέφος

Σε βίντεο ντοκουμέντο, διάρκειας 12 δευτερολέπτων καταγράφεται ο άνδρας που άρπαξε το μωρό να φοράει ένα τζιν παντελόνι και μία μαύρη μπλούζα και να σπρώχνει ένα καρότσι μέσα στο οποίο είναι ένα μωρό.

Ο 17χρονος και η μητέρα του μωρού περπατούν δίπλα – δίπλα

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο ελάχιστα λεπτά πριν από την αρπάγη του βρέφους. Στον εν λόγω βίντεο καταγράφεται ο 17χρονος να περπατά μαζί με την μητέρα του μωρού στον Πειραιά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο κινούνται ο ένας δίπλα στον άλλον και συνομιλούν συνεχώς.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα έγιναν το μεσημέρι της Τετάρτης (03.09), όταν η 35χρονη Ρομά μητέρα του βρέφους, έδωσε το παιδί της σε έναν άνδρα που προσφέρθηκε να της αγοράσει τρόφιμα. Μπήκαν μαζί στο σούπερ μάρκετ, ενώ στην συνέχεια ο 17χρονος κράτησε το παιδί, έτσι ώστε η μητέρα να αγοράσει γάλα από φαρμακείο της περιοχής.

Στη συνέχεια ο 17χρονος που βρισκόταν εκτός φαρμακείου άρπαξε το παιδί κι εξαφανίστηκε. Μετά από αρκετές ώρες το παιδάκι εντοπίστηκε μέσα σε ένα καρότσι από μία γυναίκα στην περιοχή της Ακρόπολης.

Αμέσως η γυναίκα ειδοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, ενώ, λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και η 35χρονη μητέρα του βρέφους για παραμέληση ανηλίκου.