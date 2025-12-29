Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική οδό: Κλείνει απόψε η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στα Σπάτα

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Αττική οδό: Κλείνει απόψε η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στα Σπάτα
DEBATER NEWSROOM

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το βράδυ της Δευτέρας (29/12) στην Αττική οδό από τις 21:00 έως τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε η τροχαία.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων Α-50,60 και Α-50,75, στην περιοχή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση καθώς η κίνηση θα διεξάγεται από το εναπομείναν πλάτος του οδοστρώματος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ