Αττική οδό: Κλείνει απόψε η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στα Σπάτα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το βράδυ της Δευτέρας (29/12) στην Αττική οδό από τις 21:00 έως τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε η τροχαία.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων Α-50,60 και Α-50,75, στην περιοχή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση καθώς η κίνηση θα διεξάγεται από το εναπομείναν πλάτος του οδοστρώματος.