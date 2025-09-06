Αθήνα: Συνελήφθησαν δυο άτομα στο κέντρο – Βρέθηκαν πάνω τους εμπρηστικοί μηχανισμοί, full face, γάντια και ένα σφυρί

Στη σύλληψη δυο νεαρών ατόμων στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η ΕΛΑΣ αργά το απόγευμα του Σαββάτου 6/9.

Συγκεκριμένα, τα δυο άτομα συνελήφθησαν στο κέντρο της πόλης από αστυνομικούς ομάδας προελέγχων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής αλλά από άτομα της ομάδας ΔΙΑΣ. Πάνω στον 20χρονο βρέθηκαν 5 εμπρηστικοί μηχανισμοί, full face και γάντια, ενώ πάνω στον 17χρονο υπήρχε ένα σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου.

Πλέον, προανάκριση διενεργεί η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.