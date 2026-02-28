Αθήνα: Στο μικροσκόπιο της ΔΑΟΕ υπόθεση κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους

Έρευνα διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, τον Οκτώβριο του 2024. Για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Οκτωβρίου 2024, οκτώ ανήλικοι που βρίσκονταν στο εν λόγω κατάστημα, μεταφέρθηκαν σε εφημερεύοντα νοσοκομεία σε κατάσταση μέθης. Όπως διαπιστώθηκε, το κατάστημα διέθετε στους ανήλικους αλκοολούχα ποτά έναντι χρηματικού αντιτίμου, λόγος για τον οποίο συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Αττικής ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, για το αδίκημα της έκθεσης.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, από κοινού με κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, διενήργησαν έρευνες στο εν λόγω κατάστημα, στο πλαίσιο των οποίων κατασχέθηκαν φιάλες αλκοολούχων ποτών και απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση.

Μετά τις εργαστηριακές εξετάσεις, τρεις περιπτώσεις δειγμάτων βρέθηκαν μη κανονικά ως προς την επισήμανση των ετικετών.

Κατόπιν αυτού, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στις 5 Δεκεμβρίου 2024 σε έδρα εταιρείας-κάβας, στα υποκαταστήματά της, καθώς και σε τέσσερις αποθήκες και έτερο νυχτερινό κέντρο, με σκοπό τη διακρίβωση κατοχής ή διακίνησης λαθραίων ή/και νοθευμένων αλκοολούχων ποτών.

Από τις αναλύσεις που διενεργήθηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους, δείγματα που κατασχέθηκαν από την κάβα βρέθηκαν μη κανονικά ως προς την επισήμανση των ετικετών και τις ενδείξεις παρτίδας, ενώ δείγματα από το δεύτερο νυχτερινό κέντρο βρέθηκαν μη κανονικά ως προς το περιεχόμενο (νοθευμένο) και την ταινία ασφαλείας, καθώς επρόκειτο για επαναγεμισμένες φιάλες.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων που λήφθηκαν από εικονική εταιρεία) και του νόμου που ρυθμίζει την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών (κατοχή και διάθεση προϊόντων που δεν πληρούν ειδικές προδιαγραφές).