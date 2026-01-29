Αθήνα: Απαγόρευση συναθροίσεων λόγω της επετείου των Ιμίων

Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση κάθε υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τα γεγονότα των Ιμίων. Η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 06:00 το πρωί της 30ης Ιανουαρίου 2026 έως τις 06:00 το πρωί της 2ας Φεβρουαρίου 2026.

Το μέτρο αφορά την ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, η οποία οριοθετείται από τις λεωφόρους Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αλεξάνδρου, Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και τις οδούς Πλουτάρχου, Πατριάρχου Ιωακείμ, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Σκουφά, Λυκαβηττού, Αμερικής, Σταδίου, Πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, με κατάληξη και πάλι στη λεωφόρο Βασιλίσσης Κωνσταντίνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απαγόρευση επιβάλλεται στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και βασίζεται σε ειδική και τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου, με γνώμονα τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Ειδικότερα, από τη διεξαγωγή των εν λόγω συναθροίσεων:

α) επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω βάσιμης πιθανολόγησης διάπραξης σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, λαμβανομένων υπόψη προηγούμενων περιστατικών συναφούς χαρακτήρα, της αναμενόμενης μαζικότητας των συγκεντρώσεων και της ιδιαίτερης σημασίας της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής για τη λειτουργία των κρατικών θεσμών.

β) απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, εντός της άμεσα επηρεαζόμενης περιοχής του Δήμου Αθηναίων, λόγω της αναμενόμενης ταυτόχρονης παρουσίας μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, της πιθανότητας πραγματοποίησης συναθροίσεων που έχουν εξαγγελθεί από ομάδες αντίπαλων θέσεων και της επακόλουθης παρεμπόδισης της κυκλοφορίας, της λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η λήψη του μέτρου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της ομαλής κοινωνικοοικονομικής λειτουργίας, ενώ δεν υφίσταται ηπιότερο πρόσφορο μέσο που να διασφαλίζει αποτελεσματικά τους ανωτέρω σκοπούς, χωρίς να θίγεται υπέρμετρα η συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία του συνέρχεσθαι.