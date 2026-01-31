Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (31.01) στην πυροσβεστική μετά από φωτιά στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε σε απορρίμματα και ελαστικά κοντά στις γραμμές του προαστιακού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα που κατάφεραν να τη θέσουν άμεσα υπό έλεγχο.