Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε απορρίμματα και ελαστικά – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (31.01) στην πυροσβεστική μετά από φωτιά στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε σε απορρίμματα και ελαστικά κοντά στις γραμμές του προαστιακού.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα που κατάφεραν να τη θέσουν άμεσα υπό έλεγχο.

