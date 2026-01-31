Ασπρόπυργος: Φωτιά σε απορρίμματα και ελαστικά – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο
Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (31.01) στην πυροσβεστική μετά από φωτιά στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε σε απορρίμματα και ελαστικά κοντά στις γραμμές του προαστιακού.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Για την κατάσβεση επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα που κατάφεραν να τη θέσουν άμεσα υπό έλεγχο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ