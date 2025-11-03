ΑΣΕΠ: 1.863 οι συμμετέχοντες στη γραπτή ηλεκτρονική εξέταση 2Γ/2025
Έλαβαν μέρος τα 2/3 των υποψηφίων
Στους 1.863 ανήλθε ο αριθμός των υποψηφίων που συμμετείχαν στη γραπτή ηλεκτρονική εξέταση για 145 θέσεις μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο υπουργείο Εξωτερικών, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή του Διαγωνισμού.
Αυτό σημαίνει ότι έλαβαν μέρος τα 2/3 (66,42%) από τους συνολικά 2.805 υποψηφίους που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην οικεία προκήρυξη του ΑΣΕΠ (2Γ/2025).
Η γραπτή εξέταση πραγματοποιήθηκε από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy, στο Μαρούσι.
