Αρτέμιδα: Συγκλονίζει η μαρτυρία του 18χρονου για το τροχαίο – “Λιποθύμησα, ο οδηγός έβαλε πρώτη κι έφυγε”

Για το τροχαίο ατύχημα που είχε στην Αρτέμιδα και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Σπάτων–Αρτέμιδος μίλησε ο 18χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, που τραυματίστηκε σοβαρά.

Το τροχαίο έγινε όταν αυτοκίνητο που βγήκε από στενό έκλεισε κάθετα τον δρόμο στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 18χρονος και κινούταν επί της λεωφόρου, με αποτέλεσμα η μηχανή να συγκρουστεί σφοδρά με το ΙΧ.

Ο 18χρονος εκτινάχθηκε και έπεσε οδόστρωμα, ενώ σε βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε ο Alpha φαίνεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου μετά το τροχαίο έφυγε από το σημείο εγκαταλείποντας τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή.

Ο νεαρός, σε κατάσταση σοκ, μίλησε στο Star και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, ενώ το περιστατικό διερευνάται από τις Αρχές, καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου παραμένει άφαντος.

«Αφού ζω και δεν έχω σκοτωθεί, παρακαλώ τον Θεό, πήγα και χθες και άναψα μια λαμπάδα» ανέφερε.

Παράλληλα, περιέγραψε με λεπτομέρειες τη στιγμή της σύγκρουσης και τις συνέπειες που είχε για τον ίδιο: «Λιποθύμησα κατευθείαν, δεν ένιωσα τίποτα ξύπνησα μετά από 10 λεπτά. Έχω διάστρεμμα στον ώμο και στην κλείδα και έχει μαζέψει ανάμεσα υγρό, στο πόδι έχω κάποια επιφανειακά χτυπήματα. Αν η μαγνητική δείξει πως έχω σπάσει την κλείδα σίγουρα θα κάτσω νοσοκομείο. Με το που τον χτύπησα απλά έβαλε πρώτη και έφυγε, δεν σταμάτησε πουθενά, δεν τον έχουν βρει ακόμα εξαφανισμένος είναι. Εγώ πήγαινα να βγάλω το μεροκάματο εκείνη την ώρα, πήγαινα στη δουλειά μου».

«Σαν χθες, την ημέρα της Ανάστασης, πριν από 11 χρόνια ο παππούς μου είχε φύγει από τη ζωή και ήταν ένας άνθρωπος που με αγάπαγε και τον αγάπαγα πολύ. Και πιστεύω ότι αυτός με έσωσε» είπε ακόμα ο 18χρονος.