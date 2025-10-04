Άρτα: «Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της» λέει η δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εκταφής της εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο από αναφυλαξία
Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 4/10 η διαδικασία της εκταφής της 28χρονης εγκύου στην Άρτα που πέθανε στο νοσοκομείο από αναφυλαξία.
Συγκεκριμένα, η διαδικασία ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου και πλέον η σορός της θα μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία των Ιωαννίνων όπου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6/10 η διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής.
Παράλληλα, η δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης άτυχης γυναίκας μέσα από την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA τόνισε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι «καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας».
Υπενθυμίζεται ότι η εκταφή της εγκύου που έχασε τη ζωή της από αναφυλαξία στο νοσοκομείο της Άρτας, διατάχθηκε έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Η διαδικασία πραγματοποιείται παρουσία ιατροδικαστή και αστυνομικών αρχών ενώ παράλληλα, με εισαγγελική εντολή, ο ιατρικός φάκελος της 28χρονης αφαιρέθηκε από το νοσοκομείο και παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.
Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας έχει καταθέσει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ζητώντας να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε η 28χρονη Σπυριδούλα, μητέρα ενός μικρού κοριτσιού.
H 28χρονη προσήλθε την περασμένη Κυριακή στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, όμως ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.
Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
