Αργυρούπολη: Πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό σε καφετέρια – Φθορές στην επιχείρηση
Ο εκρηκτικός μηχανισμός δεν εξερράγη λόγο λάθους στην συνδεσμολογία
Αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε καφετέρια στην οδό Κύπρου στην Αργυρούπολη, εκτόξευσαν δυο άτομα στις 03:50 τα ξημερώματα.
Ο εκρηκτικός μηχανισμός δεν εξερράγη λόγο λάθους στην συνδεσμολογία, με τους δράστες όμως να προκαλούν φθορές στην επιχείρηση. Οι δράστες έσπασαν τζαμαρία της επιχείρησης και εν συνεχεία έριξαν τον εκρηκτικό μηχανισμό.
Αμέσως μετά στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί που περισυνέλλεξαν τον μηχανισμό και τον μετέφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων.
