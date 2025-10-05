Αργυρούπολη: Απόπειρα βιασμού 60χρονης στην οδό Κύπρου – Άνδρας της έσκισε την μπλούζα και την έριξε στο έδαφος
Η γυναίκα αντιστάθηκε και ο δράστης τράπηκε σε φυγή
Απόπειρα βιασμού κατήγγειλε μια 60χρονη γυναίκα στη λεωφόρο Κύπρου, στην Αργυρούπολη, το μεσημέρι της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα, η γυναίκα κατήγγειλε ότι νεαρός την προσέγγισε, της έσκισε την μπλούζα, την έριξε έδαφος, της έβγαλε το παντελόνι και επιχείρησε να τη βιάσει. Το θύμα αντέδρασε και ο δράστης τράπηκε σε φυγή.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ