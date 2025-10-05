Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Απόπειρα βιασμού 60χρονης στην οδό Κύπρου – Άνδρας της έσκισε την μπλούζα και την έριξε στο έδαφος

Η γυναίκα αντιστάθηκε και ο δράστης τράπηκε σε φυγή

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Απόπειρα βιασμού κατήγγειλε μια 60χρονη γυναίκα στη λεωφόρο Κύπρου, στην Αργυρούπολη, το μεσημέρι της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα κατήγγειλε ότι νεαρός την προσέγγισε, της έσκισε την μπλούζα, την έριξε έδαφος, της έβγαλε το παντελόνι και επιχείρησε να τη βιάσει. Το θύμα αντέδρασε και ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

