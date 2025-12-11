Αποτροπιασμός στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος έδεσε με χαρτοταινία σκύλο και τον έθαψε ζωντανό

Άλλο ένα περιστατικό με κακοποίηση ζώου σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην ανατολική Θεσσαλονίκη, το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το thestival, ο υπερήλικας άνδρας αφού ακινητοποίησε με χαρτοταινία σκύλο ηλικίας 17 ετών, τον έθαψε ζωντανό σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Ν. Μηχανιώνας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάρτυρας του σοκαριστικού περιστατικού ήταν ένας διερχόμενος πολίτης ο οποίος εκείνη την ώρα περνούσε από το σημείο. Όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Εκεί διαπιστώθηκε πως ο σκύλος ήταν ακόμη στη ζωή. Το ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για την απαραίτητη περίθαλψη και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού πέρασαν χειροπέδες στον 90χρονο άνδρα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στην απαράδεκτη αυτή ενέργεια καθώς νόμιζε πως ο σκύλος δεν ανέπνεε και είχε πεθάνει.

Στον ηλικιωμένο συλληφθέντα επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα ύψους 30.300 ευρώ.