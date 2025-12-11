Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτροπιασμός στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος έδεσε με χαρτοταινία σκύλο και τον έθαψε ζωντανό

Το ζώο σώθηκε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση περαστικού

Αποτροπιασμός στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος έδεσε με χαρτοταινία σκύλο και τον έθαψε ζωντανό
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Άλλο ένα περιστατικό με κακοποίηση ζώου σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην ανατολική Θεσσαλονίκη, το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το thestival, ο υπερήλικας άνδρας αφού ακινητοποίησε με χαρτοταινία σκύλο ηλικίας 17 ετών, τον έθαψε ζωντανό σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Ν. Μηχανιώνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάρτυρας του σοκαριστικού περιστατικού ήταν ένας διερχόμενος πολίτης ο οποίος εκείνη την ώρα περνούσε από το σημείο. Όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Εκεί διαπιστώθηκε πως ο σκύλος ήταν ακόμη στη ζωή. Το ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για την απαραίτητη περίθαλψη και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού πέρασαν χειροπέδες στον 90χρονο άνδρα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στην απαράδεκτη αυτή ενέργεια καθώς νόμιζε πως ο σκύλος δεν ανέπνεε και είχε πεθάνει.

Στον ηλικιωμένο συλληφθέντα επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα ύψους 30.300 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κέλι Όσμπορν: Σόκαρε τους θαυμαστές της με τα κιλά που έχασε – Τι απαντάει για τα αρνητικά σχόλια
LIFESTYLE

Κέλι Όσμπορν: Σόκαρε τους θαυμαστές της με τα κιλά που έχασε – Τι απαντάει για τα αρνητικά σχόλια

Η Κέλι Όσμπορν βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων λόγω της μεγάλης απώλειας βάρους που παρουσίασε τον τελευταίο καιρό, αναγκάζοντάς την να απαντήσει δημόσια στους επικριτές της. Η 41χρονη σταρ, η οποία πρόσφατα έχασε τον πατέρα της, Όζι Όσμπορν, δέχτηκε διαδικτυακή επίθεση με σχόλια που την κατηγορούσαν ότι «δείχνει άρρωστη» ή την προέτρεπαν να «σταματήσει να […]