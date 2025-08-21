Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο η κηδεία του στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 23 Αυγούστου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολίτες θα τον αποχαιρετήσουν, ενώ αναμένεται να παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:00 το πρωί και η νεκρώσιμη ακολουθία θα ξεκινήσει στις 12:00.

Η οικογένειά του, σε μήνυμά της, εξέφρασε την επιθυμία αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές σε κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς φορείς, στη μνήμη του εκλιπόντος, τονίζοντας πως αυτή θα ήταν και η δική του επιθυμία, καθώς πάντα στάθηκε στο πλευρό όσων είχαν ανάγκη.