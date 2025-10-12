Αποσωληνώθηκε το βρέφος 1 έτους που εισέπνευσε ναρκωτικά στα Πατήσια – Πώς συνέβη το σοκαριστικό περιστατικό

Καλύτερα είναι τα νέα για το βρέφος 1 έτους που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις σε σπίτι στα Πατήσια το πρωί του Σαββάτου (12/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το παιδάκι νοσηλεύεται στην παιδιατρική μονάδα στην οποία μεταφέρθηκε μετά από εισπνοή ναρκωτικών. Ο πατέρας του παιδιού, 27χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, έκανε χρήση ουσιών το προηγούμενο βράδυ με αποτέλεσμα το βρέφος να εισπνεύσει την ουσία και να βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του το επόμενο πρωί.

Το σοκαριστικό περιστατικό γνωστοποιήθηκε στους αστυνομικούς από την μητέρα του παιδιού, στις 09:00 το πρωί του Σαββάτου. Άμεσα στο σπίτι που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών, μετέβησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ που εντόπισαν το παιδί και κάλεσαν ασθενοφόρο.

Ο πατέρας του βρέφους ηλικίας 27 ετών έχει συλληφθεί.