Απολογούνται το πρωί της Τρίτης 16/12 οι 5 συλληφθέντες για το σκάφος με την κοκαΐνη – Έχουν εντοπιστεί ήδη πάνω από 4 τόνοι

Το πρωί της Τρίτης 16/12 αναμένεται να απολογηθούν στον Εισαγγελέα Πειραιά οι 5 συλληφθέντες για το σκάφος με την κοκαΐνη.

Συγκεκριμένα, τα 5 άτομα όπου ανάμεσα τους είναι και ο Έλληνας Εσκομπάρ συνελήφθησαν μετά από μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κατερίνη, τη Θήβα και την Αθήνα.

Το σκάφος από τη Νέα Μηχανιώνα έφτασε στη Λατινική Αμερική και φόρτωσε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, τα οποία θα κατευθύνονταν προς τις αγορές της Ευρώπης, χωρίς προς το παρόν να είναι γνωστός ο τελικός του προορισμός.

Το πλοίο εντοπίστηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό, να πλέει ανοιχτά της Γαλλίας, και εδώ και δύο ημέρες ρυμουλκείται από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας, που συνδράμει την Ελλάδα στη μεγάλη αυτή επιχείρηση. Μάλιστα, το βράδυ της Δευτέρας 15/12 έδεσε στην Μαρτινίκα και ήδη οι Αρχές έχουν εντοπίσει πάνω από 4 τόνους.

“Εγκέφαλος” είναι ένας παλιός γνώριμος των ελληνικών Αρχών. Ο λόγος για τον επονομαζόμενο “Έλληνα Εσκομπάρ” που είχε πρωταγωνιστήσει στο παρελθόν στο διεθνές εμπόριο κοκαΐνης με μεγάλες μεταφορές ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Ο ίδιος είχε συλληφθεί το 2024 ως ο αρχηγός του μεγαλύτερου κυκλώματος κοκαΐνης που έδρασε ποτέ στη χώρα μας.

Τότε, τον Ιούλιο του 2024, το πλοίο Africa 1 είχε εντοπιστεί από τις Αρχές της Ισπανίας να έχει στα αμπάρια του 5,4 τόνους κοκαΐνης.

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, ο βαρώνος εντοπίστηκε στη Στουτγάρδη της Γερμανίας και συνελήφθη.

Αν και αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, δεν κατάφερε να πείσει. Σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων του Πειραιά, όμως, μετέτρεψε την ποινή των ισοβίων σε κάθειρξη 22 ετών.