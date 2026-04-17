Αποκλειστικό DEBATER: Ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ κυνήγησε ληστές με… ρόπαλο (βίντεο)

Ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ κυνήγησε με ρόπαλο δύο επίδοξους ληστές, που με την απειλή μαχαιριού και καλυμμένα χαρακτηριστικά, εισέβαλαν στην επιχείρηση του!

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης 14/4 και το DEBATER εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό, ένα δυο άτομα μπαίνουν στο κατάστημα, με τον έναν από αυτούς να κραδαίνει μαχαίρι και να λέει «ψηλά τα χέρια ρε, να τα βλέπω».

Ο ιδιοκτήτης χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, τού λέει, «φύγε από δω ρε». Στη συνέχεια. κατευθύνεται προς το ταμείο, με τον έναν από τους δράστες, να συνεχίζει να του λέει «ψηλά τα χέρια».

Τότε, ο ιδιοκτήτης αρπάζει ένα ρόπαλο και βρίζοντας στα αλβανικά αρχίζει να τους κυνηγάει! Οι δράστες, όχι μόνο δεν επέμειναν, αλλά στη θέα του ιδιοκτήτη που κρατούσε το ρόπαλο και κινήθηκε προς το μέρος τους, τράπηκαν σε… άτακτη φυγή.