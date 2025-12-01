Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα σε Λάρισα, Ε65 και Μάλγαρα

Να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω στα αιτήματά τους απόφάσισαν οι αγρότες στη συνέλευση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας (01.12) στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα.

Οι αγρότες επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να κλιμακώσουν τον αγώνα και να ενισχύσουν καθημερινά την παρουσία τους. Η κινητοποίηση μπαίνει στη δεύτερη ημέρα, με στόχο, όπως δήλωσαν οι αγρότες, να ξεπεραστεί ο αριθμός των 1.000 τρακτέρ στο σημείο.

Όπως τονίστηκε, από αύριο αναμένονται νέες αφίξεις από κάθε περιοχή του νομού Λάρισας και από τη Μαγνησία, ενώ οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που «φοβάται η κυβέρνηση».

Τα αιτήματα των αγροτών

Τα βασικά αιτήματα παραμένουν η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και η ανάγκη για έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων.

Η συνέλευση αποφάσισε παράλληλα στενότερο συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στο μπλόκο βρέθηκε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

«Θα σας στηρίξω στον αγώνα σας για το κόστος παραγωγής. Δεν κάνετε τον αγώνα για το ένα χιλιάρικο του Daniel. Έχετε πολύ σοβαρότερα προβλήματα, γι αυτό είμαι εδώ. Χθες έγινε μια συμπλοκή και δεν το ήξερα, ούτε φανταζόμουν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα.

Την επόμενη φορά που θα γίνει τέτοια κινητοποίηση εγώ θα είμαι μπροστά να χτυπήσουν πρώτα εμένα και μετά εσάς. Σας αρκεί αυτό το πράγμα; Το θεωρώ πολύ άσχημο ανθρώπους που έχουν πάρει χρήματα παρατύπως και τους ξέρουμε όλοι, τους βλέπουμε στην Βουλή, και στις εκπομπές, να τους έχουν στα ώπα ώπα και εσάς που δίνεται τον αγώνα σας χτυπούν» δήλωσε ο περιφέρειαρχης Θεσσαλίας.

Σύσκεψη και στο μπλόκο Ε-65

Ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους όλων των αγροτικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, προκειμένου να καθορίσουν τη δράση τους για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιήσει αύριο η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε σήμερα το βράδυ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65.

Επίσης, την ερχόμενη Πέμπτη, αντιπροσωπεία αγροτών της Καρδίτσας θα συμπαρασταθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στους αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων και την ερχόμενη Παρασκευή αγρότες θα βρεθούν για συμπαράσταση στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας.

Παράλληλα, στο σημείο οι αγρότες «στρατοπεδεύουν» στήνοντας, σκηνές, κιόσκια, ψησταριές και αυτοσχέδιες σόμπες.

(EUROKINISSI)

Ημαθία: Συμβολικός αποκλεισμός στην είσοδο της Αλεξάνδρειας

Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις 8 το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Ο αποκλεισμός του σημείου από όπου περνά η παράκαμψη μέσω της οποίας διεξάγεται κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων, διήρκησε περίπου μία ώρα.

Ελεύθεροι οι αγρότες που συνελήφθησαν στα επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας

Οι αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στα αγροτικά μπλόκα της Λάρισας την Κυριακή αφέθηκαν ελεύθεροι, ζητώντας προθεσμία για να απολογηθούν.

Η απολογία τους ορίστηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στη μια το μεσημέρι. Οι συνάδελφοί τους αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη πρωί βρέθηκαν στο πλευρό τους έξω από τα δικαστήρια, ενώ και στη συνέχεια για συμπαράσταση έδωσαν το «παρών» και στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.