Απεργία 14/10: Αναλυτικός οδηγός για τα δρομολόγια των ΜΜΜ – Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου τα μέσα μαζικής μεταφοράς περιορίζουν τη λειτουργία τους, καθώς οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Μετρό, τραμ και ηλεκτρικός θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00, ενώ λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται από τις 09:00 έως τις 21:00. Τρένα και προαστιακός, σύμφωνα με την Hellenic Train, δεν θα πραγματοποιούν δρομολόγια λόγω της απεργίας.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Οι εργαζόμενοι του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ – ΟΣΥ συμμετέχουν με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας (05:00) έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00).

Η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας το πρωί και θα μειωθεί προοδευτικά πριν τις 21:00. Λόγω συμμετοχής κάποιων εργαζομένων στην 24ωρη απεργία του ΕΚΑ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ στις λεωφορειακές γραμμές που εκτελούνται από την Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3)

Οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργούν την Τρίτη από τις 09:00 έως τις 17:00, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογίων του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Τα δρομολόγια:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

– από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

– από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

– από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

– από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 και 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

– από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

– από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

– από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

– από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

– από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

– από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

– από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ, ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από το Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19, ενώ από την Αγία Τριάδα ο πρώτος συρμός θα φύγει στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ, ο πρώτος συρμός θα ξεκινήσει από την Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24, ενώ από το Σύνταγμα ο πρώτος θα αναχωρήσει στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Στις Γραμμές 6 και 7 του Τραμ, με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη:

Από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας, ο πρώτος συρμός φεύγει στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29.

Από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα, ο πρώτος συρμός αναχωρεί στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55.

Από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα, ο πρώτος συρμός ξεκινά στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55.

Από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα, ο πρώτος συρμός φεύγει στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Τρένα και Προαστιακός ακινητοποιημένα

Λόγω συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 δεν θα εκτελεστεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του Προαστιακού, όπως ενημερώνει η Hellenic Train.

Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τα βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία ως εξής:

2302 (21:14) και 2304 (22:14) στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο, χωρίς στάση στο Ζευγολατιό.

2534 (22:28) στο τμήμα Αφίδναι – Χαλκίδα, χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο.

2539 (23:55) στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς εκφράζουν με τις ανακοινώσεις τους την αντίθεσή τους στο νέο «αντεργατικό» νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο προβλέπει 13ωρη εργασία. Ζητούν μεταξύ άλλων:

Άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων διατάξεων.

Προσλήψεις για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές με άνεση για τους επιβάτες.

Παράλληλα, καλούν όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος στις 11:00 το πρωί.

Στην πανελλαδική απεργία της 14ης Οκτωβρίου συμμετέχει και η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ). Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία τονίζει ότι, «αισθανόμενη την ευθύνη απέναντι στους χιλιάδες εργαζόμενους στην επιβατική και εμπορευματική μεταφορά», κηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία για όλα τα μέλη της και τους κλάδους που εκπροσωπεί.