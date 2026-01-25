Απάτες σε βενζινάδικα: Προφυλακιστέοι 4 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα
Απολογείται ο 43χρονος αρχηγός
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν την Κυριακή 25/1 μετά τις απολογίες τους οι 4 από του 8 κατηγορούμενους για το κύκλωμα με τις απάτες σε βενζινάδικα.
Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ τις απολογίες τους συνεχίζουν οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι, με τον 43χρονο που φαίνεται να έχει αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα να είναι ανάμεσα σε αυτούς.
