Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
ΕΛΛΑΔΑ

Απάτες σε βενζινάδικα: Προφυλακιστέοι 4 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα

Απολογείται ο 43χρονος αρχηγός

Απάτες σε βενζινάδικα: Προφυλακιστέοι 4 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα
DEBATER NEWSROOM

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν την Κυριακή 25/1 μετά τις απολογίες τους οι 4 από του 8 κατηγορούμενους για το κύκλωμα με τις απάτες σε βενζινάδικα.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ τις απολογίες τους συνεχίζουν οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι, με τον 43χρονο που φαίνεται να έχει αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα να είναι ανάμεσα σε αυτούς.

