Απάτες σε βενζινάδικα: Οι διάλογοι ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες – «Πήραν 87.000 ευρώ σε 5 μήνες»

Το DEBATER φέρνει στο φως της δημοσιότητας τους διαλόγους ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες με παράνομο λογισμικό σε πρατήρια υγρών καυσίμων.

Μέσα από αυτές τις συνομιλίες φαίνονται οι κανόνες που είχαν τα μέλη της σπείρας αλλά και οι διαφωνίες για τις «μαρίνες».

Σε έναν από τους διαλόγους που περιλαμβάνει η δικογραφία για την υπόθεση φαίνεται δυο μέλη να κάνουν απολογισμό για τα λεφτά που έχουν πάρει άλλα μέλη από το ένα μαγαζί με το ποσό να είναι στα 87.000 ευρώ.

Αναλυτικά:

A.A: Να σου πω

Α.Α: Ε?

A.A: Σημείωσε κάπου ότι σήμερα ο Μ. πήρε 22 χιλιάρικα από το μαγαζί. Εκεί που τα γράφεις

A.A: Άκουσε με. Πίσω από το Laptop, έχω ένα τετράδιο

A.A: Ναι, το βλέπω

A.A: Πάρ’το. Στην τελευταία του σελίδα

A.A: Α, 30/09 20.000

A.A: Ωραία, τώρα από κάτω θα μου γράψεις 31/10 είκοσι δυο (22)

A.A: Μόνο τον Αύγουστο δηλαδή δεν πήρανε λεφτά, ε;

A.A: Πως δεν πήρανε τον Αύγουστο;

A.A: Πήρανε 4/9 και 30/9. Είχανε πάρει 28/7

A.A: Ναι, του Αυγούστου τα πήρε 4/9

A.A: Ναι

A.A: Ναι

A.A: 10, 25, 45, 87.000 σε 5 μήνες

A.A: Πόσο;

A.A: 87.000

A.A: Εντάξει μια χαρά.

A.A: Μμ. Εντάξει

A.A: Ορίστε, δεν μπορεί να τις στείλει, για αυτό λέει ο να το κάνει η Χ. Τέλος πάντων.

Σε έναν άλλο διάλογο, φαίνεται η διαφωνία δυο μελών της σπείρας για τις λεγόμενες «μαρίνες».

Ο διάλογος έχει ως εξής:

Ε.Κ: Λοιπόν είναι, να ξέρεις, είναι, ε, δεν είναι μαρίνα. Είναι οργανισμός λιμένων

Δ.Κ: Ρε ποια μαρίνα; Έχουμε μια θέση τα έχουμε πει 100 φορές

Ε.Κ: Η θέση

Δ.Κ: Και τώρα λέμε.

Ε.Κ: Η θέση αυτή. Ναι θα με πάρει τηλέφωνο να την ετοιμάσω ρε Δ.

Δ.Κ:Ρε αγόρι μου τώρα λείπω έξι μήνες, την εκμεταλλευτήκατε τώρα

Ε.Κ: Έξι μήνες αλλά

Δ.Κ: Και τώρα θέλω να γυρίσω και μου λες σε μια εβδομάδα

Ε.Κ: Ένα τηλέφωνο θα με πάρεις και θα μου πεις έρχομαι

Δ.Κ: Ναι εντάξει αύριο βρες μου που θα βάλω το σκάφος στην Αρτάκη

Ε.Κ: Εντάξει