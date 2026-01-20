Απάτες σε βενζινάδικα: Ο αρχηγός του κυκλώματος και το παράνομο λογισμικό – Δείτε πώς έκλεβαν 15-35 ευρώ σε κάθε γέμισμα (βίντεο)

Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε πολλές περιοχές της Ελλάδας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες με παράνομο λογισμικό σε πρατήρια υγρών καυσίμων.

Τα μέλη της οργάνωσης, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εξαπατούσαν τους πολίτες, παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπερσύγχρονο, παράνομο λογισμικό, για να λειτουργήσει έπρεπε να είναι ενεργό ταυτόχρονα τρεις ή τέσσερις ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Το συγκεκριμένο λογισμικό το είχαν εγκαταστήσει στα πρατήριά τους δεκάδες ιδιοκτήτες, προκειμένου να κλέβουν χρήματα από ανυποψίαστους οδηγούς, την ώρα που ανεφοδίαζαν τα αυτοκίνητά τους με καύσιμα.

Το λογισμικό αυτό είχε τη δυνατότητα να αλλοιώνει αυτά τα δεδομένα κι ενώ ο πολίτης πίστευε πως είχε βάλει καύσιμα αξίας 50 ευρώ, στην πραγματικότητα είχε βάλει αξίας 35 ευρώ, για παράδειγμα.

Δείτε βίντεο με το πώς δρούσε το κύκλωμα:

Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι ένας άνδρας που έχει στην ιδιοκτησία του τουλάχιστον δέκα πρατήρια υγρών καυσίμων, ένα εκ των οποίων στον Πειραιά, το οποίο είχε γίνει τον Μάρτιο του 2024 στόχος βομβιστικής επίθεσης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η έρευνα του “ελληνικού FBI” άρχισε ύστερα από καταγγελία για τον φερόμενο αρχηγό, που ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος πρατηριούχος είχε εγκαταστήσει στις αντλίες παράνομο λογισμικό, μέσω του οποίου έκλεβε περίπου 20% (15-35 ευρώ) ανά πελάτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ευρεία αστυνομική επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη και πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Διενεργούνται περισσότερες από 30 ταυτόχρονες έρευνες σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εταιρείες και οικίες, ενώ έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής δέκα άτομα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, στο δίκτυο των λαθρεμπόρων φαίνεται να μετέχουν συνολικά περίπου 20 πρατήρια, εκ των οποίων τα δέκα βρίσκονται στην Αττική.