Αντώνης Ψαρόπουλος: «Η δίκη για τα Τέμπη θα ξεπεράσει τα δύο χρόνια» (Βίντεο)

Ο δικηγόρος και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος, εκτίμησε ότι η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη θα ξεπεράσει σε διάρκεια τα δύο χρόνια.

Ειδικότερα, μιλώντας σήμερα, Τετάρτη (11/02), το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Ψαρόπουλος ανέφερε ότι ανοίγει «στις 23 Μαρτίου» ο αγώνας, ο οποίος θα είναι απαιτητικός για τους συγγενείς, τόσο σε χρονικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Ο κ. Ψαροπουλος αναφερόμενος στην συμπλήρωση τριών ετών από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, είπε ότι στις 28 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί μνημόσυνο στον τόπο της τραγωδίας και πρόσθεσε ότι θα πραγματοποιηθούν και συγκεντρώσεις. «Ο Σύλλογος και εμείς οι συγγενείς κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο να μας συμπαρασταθεί με κόσμιο τρόπο πάντα, προκειμένου να μας βοηθήσει ηθικά να αντέξουμε τον δύσκολο δικαστικό αγώνα», είπε χαρακττηριστικά.

Επίσης ο κ. Ψαρόπουλος μίλησε για τη δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Πλακιά σχετικά με το ενδεχόμενο παράνομου φορτίου στην αμαξοστοιχία, επιλέγοντας – όπως είπε- να μην σχολιάσει δηλώσεις άλλων συγγενών. Ωστόσο τόνισε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί τίποτα», υπογραμμίζοντας πως «αυτό που αποδεικνύεται, αποδεικνύεται με βάση τη δικαστική απόφαση». «Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν αντικρουόμενα αποδεικτικά στοιχεία», πρόσθεσε, διατυπώνοντας την προσωπική του εκτίμηση ότι «δεν έχουμε πέσει θύματα πλάνης».

Σχετικά με τις εξελίξεις στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, έπειτα από την αποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού και την εκλογή του Παύλου Ασλανίδη στη θέση του προέδρου, ο κ. Ψαρόπουλος δήλωσε ότι ενημερώθηκε σχετικά και είπε ότι ο Σύλλογος «θα συνεχίσει τον αγώνα» που ξεκίνησαν οι συγγενείς, τονίζοντας ότι ο ίδιος δεν είναι μέλος του.