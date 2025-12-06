Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό σε Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο μετά την πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου

Άνοιξαν το βράδυ του Σαββάτου 6/12 οι σταθμοί του Μετρό σε Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο μετά την πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της πορείας αλλά και των επεισοδίων που σημειώθηκαν, με εντολή της η ΕΛΑΣ ζήτησε να ανοίξουν οι δυο σταθμοί που είχαν κλείσει για λόγους ασφαλείας.