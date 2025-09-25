 Ανοίγει νέο ΚΕ.Π.Α. στο ΣΕΦ για ταχύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία

Από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, ο e-ΕΦΚΑ, με την αμέριστη στήριξη της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υλοποιεί μια σημαντική δέσμευση, ανοίγοντας τις πόρτες της νέας δομής Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) επί της Λ. Εθνάρχου Μακαρίου 1 (Τ.Κ. 18547) με βάση την υπ’ αριθμ. 815494/2025 απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο σχεδιασμός του νέου χώρου έγινε με απόλυτη προτεραιότητα στις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία και των συνοδών τους. Προσφέρει εύκολη πρόσβαση, επαρκείς θέσεις στάθμευσης, σύγχρονους χώρους υποδοχής και εξετάσεων, καθώς και αξιοπρεπείς συνθήκες για πολίτες που συχνά προσέρχονται με κινητικά προβλήματα ή με ασθενοφόρα.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Η στήριξη των συμπολιτών μας με αναπηρία αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης και αυτό το έχουμε αποδείξει εμπράκτως στο Υπουργείο Εργασίας με σειρά πρωτοβουλιών. Η ενίσχυση και η αναμόρφωση των ΚΕΠΑ βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητές μας. Μετά το νέο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας στο Γαλάτσι, ξεκινάει η λειτουργία της νέας δομής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ώστε οι συμπολίτες μας με αναπηρία να εξυπηρετούνται ταχύτερα, αποτελεσματικότερα, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς ταλαιπωρία. Είναι υποχρέωσή μας η διευκόλυνση των πολιτών και αυτό ακριβώς κάνουμε με πράξεις».

Από την πλευρά του, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, σημείωσε:

«Με το νέο ΚΕ.Π.Α. στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα, για να σταθούμε ουσιαστικά δίπλα στα άτομα με αναπηρία. Δεν είναι απλώς ένας σύγχρονος χώρος εξέτασης, αλλά μια δομή που εκφράζει τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια που δικαιούνται οι συμπολίτες μας. Στόχος μας είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση, η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών και η ουσιαστική στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Με το νέο ΚΕ.Π.Α. αποδεικνύουμε ότι ο σεβασμός και η φροντίδα μπορούν να γίνουν πράξη μέσα από συγκεκριμένα έργα».

Οι εξεταζόμενοι θα ειδοποιούνται έγκαιρα με SMS για την ημέρα και ώρα του ραντεβού τους.

Με την έναρξη λειτουργίας του νέου ΚΕ.Π.Α. στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η συνολική δυναμικότητα του συστήματος αυξάνεται ουσιαστικά.

Στην Αθήνα, όπου πλέον λειτουργούν οι δομές του ΣΕΦ και του Γαλατσίου, διατίθενται συνολικά 21 αίθουσες εξέτασης, με δυνατότητα εξυπηρέτησης έως και 540 ραντεβού την ημέρα.

Όπως επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ στην ανακοίνωσή του, «με το νέο ΚΕ.Π.Α. στο ΣΕΦ, αποδεικνύεται ότι η προσβασιμότητα, η αξιοπρέπεια και η ουσιαστική στήριξη των ατόμων με αναπηρία μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μέσα από συγκεκριμένα έργα και σύγχρονες υπηρεσίες».

Στη νέα δομή θα εξετάζονται οι πολίτες που υπάγονται στις παρακάτω Γραμματείες ΚΕ.Π.Α.: