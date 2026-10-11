Άνω Λιόσια: Εξαρθρώθηκε συμμορία με «τηλεφωνικό κέντρο» που παρίστανε τον ΔΕΔΔΗΕ – Λεία άνω των 800.000 ευρώ

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε αποκομίσει περισσότερα από 800.000 ευρώ μέσω τηλεφωνικών απατών και κλοπών προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συλλαμβάνοντας οκτώ άτομα στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της ομάδας προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, εταιρειών τηλεφωνίας και ενέργειας ή τους λογιστές, προκειμένου να πείθουν ανυποψίαστους πολίτες να αφήνουν χρήματα και κοσμήματα σε σημεία από τα οποία μπορούσαν να τα παραλάβουν συνεργοί τους.

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Από την αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 22 περιπτώσεις απατών και κλοπών, τετελεσμένων και σε απόπειρα, ενώ η ομάδα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Το «τηλεφωνικό κέντρο» στα Άνω Λιόσια και ο 27χρονος «διευθυντής»

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων, σε κατοικία στα Άνω Λιόσια.

Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν το «τηλεφωνικό κέντρο» που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούσε η εγκληματική ομάδα για την οργάνωση και εκτέλεση των απατών.

Ανάμεσα στους οκτώ συλληφθέντες βρίσκεται ένας 27χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του «διευθυντή» της οργάνωσης, επιβλέποντας τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και συντονίζοντας τη δράση των υπόλοιπων μελών.

Πέντε ακόμη κατηγορούμενοι, ηλικίας 40, 27, 28, 31 και 48 ετών, φέρονται να λειτουργούσαν ως τηλεφωνητές. Ήταν επιφορτισμένοι με την εξεύρεση υποψήφιων θυμάτων, καθώς και τη συγκέντρωση και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 31 και 27 ετών, φέρονται να είχαν διπλό ρόλο, ως τηλεφωνητές και εισπράκτορες.

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Πώς εξαπατούσαν τα θύματα παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Η μέθοδος δράσης της ομάδας βασιζόταν στην τηλεφωνική εξαπάτηση.

Αρχικά, οι κατηγορούμενοι αναζητούσαν στοιχεία πολιτών μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών τηλεφωνικών καταλόγων, πραγματοποιώντας καθημερινά μεγάλο αριθμό κλήσεων.

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Στη συνέχεια, παρουσιάζονταν ψευδώς ως:

Υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ.

Εργαζόμενοι εταιρειών τηλεφωνίας.

Εκπρόσωποι εταιρειών ενέργειας.

Λογιστές.

Με διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, διαρροές ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνικές βλάβες ή υποχρεώσεις προς την εφορία, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν μετρητά και τιμαλφή.

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Στη συνέχεια, τους ζητούσαν να τα τοποθετήσουν μέσα ή έξω από τις κατοικίες τους, σε σημεία εύκολα προσβάσιμα.

Άλλα μέλη της ομάδας μετέβαιναν στα συγκεκριμένα σημεία και αφαιρούσαν τα χρήματα και τα κοσμήματα, σύμφωνα με την Αστυνομία.

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Εξαπάτησαν ακόμη και ανήλικο στην Πετρούπολη

Ανάμεσα στις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν περιλαμβάνεται και η εξαπάτηση ανηλίκου στην Πετρούπολη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέλη της ομάδας επικοινώνησαν με τον ανήλικο προσποιούμενα τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και κατάφεραν να αφαιρέσουν από την κατοικία του τιμαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Τα συγκεκριμένα κοσμήματα εντοπίστηκαν αργότερα στον χώρο που χρησιμοποιούσε η ομάδα ως τηλεφωνικό κέντρο.

Άλλαζαν συνεχώς τηλέφωνα και εγκαταστάσεις για να μην εντοπιστούν

Η εγκληματική ομάδα φέρεται να λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης, προκειμένου να δυσχεραίνει το έργο των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της άλλαζαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία του τηλεφωνικού τους κέντρου, ενώ χρησιμοποιούσαν συνεχώς διαφορετικούς αριθμούς και τηλεφωνικές συνδέσεις.

Παράλληλα, στους χώρους λειτουργίας των τηλεφωνικών κέντρων είχαν τοποθετήσει ρολά ασφαλείας, ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται εγκαίρως ενδεχόμενη αστυνομική παρουσία.

Εκατοντάδες κοσμήματα, ρολόγια και 13 τηλέφωνα στα κατασχεθέντα

Κατά την έρευνα στο «στρατηγείο» της ομάδας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος αντικειμένων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

20 κολιέ.

42 βραχιόλια.

97 ζευγάρια σκουλαρίκια.

5 ρολόγια και 3 επώνυμα ρολόγια.

2 χρυσά δαχτυλίδια.

2 χρυσές αλυσίδες λαιμού.

2 χρυσά βραχιόλια τύπου χειροπέδας.

13 επιχειρησιακά κινητά τηλέφωνα.

Δύο φύλλα έντυπου τηλεφωνικού καταλόγου με ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις και χειρόγραφες σημειώσεις.

Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση της ομάδας.

Πάνω από 800.000 ευρώ το παράνομο όφελος – Συνεχίζεται η έρευνα

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν εξιχνιάσει 22 περιπτώσεις απατών και κλοπών, συμπεριλαμβανομένων αποπειρών, που αποδίδονται στην ομάδα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος από τη δράση της ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.

Οι οκτώ συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθεί το πλήρες εύρος της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας.