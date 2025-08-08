Ανεξέλεγκτο το μέτωπο της φωτιάς στην Κερατέα – Καίγονται σπίτια, μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκκενώσεις

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Κερατέας το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) με το μέτωπο να μαίνεται ανεξέλεγκτο και τις Αρχές να εκκενώνουν οικισμούς.

Ειδικότερα, μετά από αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, εκκενώθηκαν οι οικισμοί. Μηνύματα από το 112 άρχισαν να στέλνονται στα κινητά των κατοίκων λίγο πριν στις 3 το μεσημέρι για την εκκένωση περιοχών καθώς φωτιά βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Πλέον, οι φλόγες της φωτιάς που καίει την Κερατέα από το μεσημέρι της Παρασκευής έχουν φτάσει σε σπίτια.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δροσιά, απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο». Λίγα λεπτά μετά στάλθηκε και νέο μήνυμα από το 112.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χάρβαλο της περιφερειακής ενότητας ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο».

Λίγο μετά τις 4:20, ήχησε και πάλι το 112 για εκκένωση των περιοχών Μαλιαστέκας και Άγιασμα ζητώντας από τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο. Δέκα λεπτά αργότερα, στάλθηκε εκ νέου μήνυμα από το 112 για εκκένωση των οικισμών Δημολάκι και Συντερίνα με διαφορά λίγων λεπτών. ⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Wildfire in #Maliasteka and #Agiasma of the regional unit of #Easter_Attica



‼️ If you are in #Maliasteka and #Agiasma move away to #Anavissos



‼️ Follow the instructions of the Authorities



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δημολάκι της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025 ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Συντερίνα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λαύριο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



Λόγω της φωτιάς αποφασίστηκε η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου. Ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται εκτροπές στους δρόμους των οικισμών Χάρβαλο, Δημολάκι και Συντερίνα Κερατέας. Πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται σε Μαλιαστέκα και Άγιασμα.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφάλεια τους, αλλά και για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε οικοπεδικούς χώρους και χαμηλή βλάστηση, κοντά σε οικισμούς, και κατευθύνεται νότια ενώ στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για τον συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος». Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Στο σημείο βρίσκεται, επίσης πλήθος εθελοντών και έχει επίσης κινητοποιηθεί το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

«Πνέουν δυνατοί άνεμοι. Είναι ανεξέλεγκτη σε κάποια σημεία. Έχει πολλά σπίτια εδώ. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και πεύκα. Μας ανησυχεί πολύ. Υπάρχουν πολλές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Προσπαθούμε να προλάβουμε την φωτιά πριν νυχτώσει. Δεν ξέρουμε από που ξεκίνησε. Οι φλόγες κατευθύνονται προς Δροσιά, πάει προς την Ανάβυσσο», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Θανάσης Μακροδημήτρης.

Ο αντιδήμαρχος τόνισε πως ήδη έχουν ανοίξει δημόσιοι χώροι ώστε να φιλοξενηθούν όσοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. «Η κατασταση είναι πολύ δύσκολη, η φωτιά κατεβηκε απο το βουνο υπάρχουν σπίτια που απειλούνται», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς.

«Εκκενώνονται οι οικισμοί. Είχε σταλεί και 112 για εκκένωση .Η φωτιά κατευθύνεται πλέον νοτιοανατολικά, αυτή τη στιγμή πηγαίνει για να βγει στον δρόμο Αναβύσσου Λαυρίου. Έχει μεγάλη ένταση», συνέχισε ο δήμαρχος.

79 αστυνομικοί συνδράμουν στις εκκενώσεις

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, στην Κερατέα, όπου μέχρι στιγμής έχουν επέμβει για την απομάκρυνση 10 πολιτών, οι οποίοι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, συνολικά στην περιοχή βρίσκονται 79 αστυνομικοί με 39 οχήματα, με αποστολή να απομακρύνουν πολίτες, προκειμένου να μην διατρέξει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ συνεχώς μεταβαίνουν ενισχύσεις από την Ομάδας ΔΙΑΣ για να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειαστεί.