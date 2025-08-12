Ανεξέλεγκτο το μέτωπο στην Χίο – Μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκκενώσεις, ζητούν ενισχύσεις οι δημοτικές αρχές (Εικόνες + Βίντεο)
Απανωτά τα μηνύματα του 112
Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Χίο που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή “Ποταμιά”.
Μήνυμα του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά στη Χίο καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Βολισσό λόγω δασικής πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει. Νέο μήνυμα που στάλθηκε 20 λεπτά πριν τις 16:00, αναφέρεται πως όσοι βρίσκονται στις περιοχές Πιραμά και Παρπαριά να απομακρυνθούν προς Βολισσό.
Λίγο μετά στάλθηκε και νέο μήνυμα λέγοντας όσοι βρίσκονται στην Σπαρούντα να απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα.
Λίγο μετά τις 16.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου.
Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, εννιά οχήματα και δύο ελικόπτερα. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να εκκενώσουν την περιοχή.
Παράλληλα, έκκληση μέσω της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ για περισσότερα εναέρια μέσα έκανε η δημοτική αρχή του νησιού καθώς το μέτωπο της φωτιάς μαίνεται ανεξέλεγκτο.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς δύσκολο.
