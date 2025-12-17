“Ανεβάζουν ταχύτητα” οι αγρότες: Έκλεισαν τον σταθμό στον Προμαχώνα για τα φορτηγά και στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, ενώ αύριο Πέμπτη αναμένεται να λάβουν τις οριστικές αποφάσεις για το αν θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση και για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα.

Οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να αποκλείσουν και επ’ αόριστον τον Μεθοριακό Σταθμό για τα φορτηγά.

Επίσης, οι αγρότες στον Προμαχώνα άνοιξαν τα διόδια προκειμένου να περνούν ελεύθερα τα αυτοκίνητα και να μην πληρώνουν διόδια, ενώ αύριο αναμένεται να κλείσουν επ’ αόριστον το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο μπλόκο των Μαλγάρων. Ήδη από σήμερα το έκλεισαν για ορισμένες ώρες.

Από τις 12:00 το μεσημέρι, οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό και του ρεύματος εισόδου για τέσσερις ώρες (12:00-16:00), μετά από συνέλευση όπου αποφασίστηκε επανάληψη του μέτρου αύριο από τις 12:00, με επανεξέταση του χρονικού ορίου.

Υπενθυμίζεται ότι κλειστό παραμένει από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ στην αποψινή γενική τους συνέλευση αναμένεται να λάβουν τις τελικές αποφάσεις για το εάν, από αύριο, θα προχωρήσουν σε μόνιμο αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη.

Εν τω μεταξύ, παρατεταγμένα παραμένουν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπως και στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο στο Δερβένι αναμένεται να προβούν σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας, από τις 13.00.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών πρόκειται να προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 17.00, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Την ίδια ώρα, συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Σταθερά στο μπλόκο τους, στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί, ενώ σε ισχύ παραμένει από τις 3/12 ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του ρεύματος με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου.

Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις.

Σταθερό και το μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας

Σταθερά στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, παραμένουν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, με την κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών να διεξάγεται, μέσω παράκαμψης, από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης-Καστοριάς. Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από άλλους συναδέλφους τους, καθώς και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι παραμένουν σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Για σήμερα αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο.

Τα μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό. Οι συμμετέχοντες στα προαναφερόμενα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν αποφασίσει αύριο, στις 11.00, να μεταβούν με τα αγροτικά τους οχήματα στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην πόλη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας. Σήμερα, από το συγκεκριμένο μπλόκο θα μεταβούν στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται στο κέντρο της Δράμας, με πέντε τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Οι επόμενες κινήσεις του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου αναμένεται να καθοριστούν στη νέα σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, αύριο Πέμπτη, στις 14.00, στις Σέρρες.

Μητσοτάκης σε Τασούλα: “Θέλω να ελπίζω ότι θα απομακρυνθούν σύντομα από τα μπλόκα”



Λίγο νωρίτερα, στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις ανέφερε τα εξής:

“Είχα την ευκαιρία και χθες να επαναλάβω τα μέτρα στήριξης στα οποία η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Θεωρώ ότι κινούνται στην σωστή κατεύθυνση και λαμβάνονται υπόψη κάποια από τα δίκαια αιτήματα τα οποία οι αγρότες μας έχουν θέση και θέλω να ελπίζω, καθώς πλησιάζουμε πια και στις γιορτές των Χριστουγέννων ότι θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα, πρέπει να λάβουν κι αυτοί υπόψη. Το γεγονός ότι όσο δίκια και αν είναι τα αιτήματα τους δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να στερούν μέχρι και το αυτονόητο δικαίωμα από κάποιον επιστρέψει το χωριό του για τις διακοπές του Χριστουγέννων. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε μία εκτόνωση της κατάστασης“.