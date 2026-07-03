Ουκρανία: Το Κίεβο προχωρά σε βήματα για αποκλιμάκωση των εντάσεων με τη Βαρσοβία

Η Ουκρανία πρότεινε βήματα για την αποκλιμάκωση των εντάσεων με την Πολωνία, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής διαβουλεύσεων για διχαστικά ιστορικά ζητήματα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, λέγοντας πως είναι «ώρα να αφήσουμε στην άκρη τους συναισθηματισμούς».

Οι σχέσεις Βαρσοβίας- Κιέβου είναι τεταμένες από τα τέλη Μαΐου, όταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποφάσισε να μετονομάσει μια στρατιωτική μονάδα σε Ουκρανικό Επαναστατικό Στρατό (UPA), το όνομα μιας ουκρανικής εθνικιστικής οργάνωσης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η οποία στην Πολωνία θεωρείται υπεύθυνη για τον θάνατο περισσότερων των 100.000 Πολωνών.

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Αντιδρώντας στην απόφαση αυτή, ο Πολωνός πρόεδρος, ο εθνικιστής Κάρολ Ναβρότσκι, αφαίρεσε από τον Ζελένσκι την πιο υψηλή διάκριση της χώρας του, το μετάλλιο του Τάγματος του Λευκού Αετού.

Ο Σιμπίχα συναντήθηκε σήμερα στη Βαρσοβία με τον Πολωνό ομόλογό του Ράντοσλαβ Σικόρσκι. «Διαθέτουμε αρκετή σοφία, μαθήματα από την κοινή μας Ιστορία και πολιτική βούληση για να βάλουμε τέλος στα χειροκροτήματα στη Μόσχα, η οποία χαίρεται με κάθε αυξανόμενη ένταση μεταξύ δύο από τους κοντινότερους γείτονες», δήλωσε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ με ανάρτηση στο X μετά τη συνάντηση.

Παράλληλα είπε ότι πρότεινε «ένα πακέτο μέτρων κατά της κρίσης», συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης μιας συνάντησης ιστορικών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της έκκλησης προς θρησκευτικούς ηγέτες να συμμετάσχουν σε διάλογο. Ωστόσο, δεν υπέδειξε ότι το Κίεβο θα αλλάξει το όνομα της εν λόγω στρατιωτικής μονάδας. «Σεβόμαστε την Ιστορία των άλλων και περιμένουμε την ίδια προσέγγιση απέναντι στη δική μας Ιστορία και ανεξαρτησία από τους εταίρους μας», σημείωσε.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη Τύπου, ο Σικόρσκι αρνήθηκε να αναφερθεί στις λεπτομέρειες της συνάντησης, λέγοντας μόνο ότι «η διπλωματία προτιμά τη σιωπή».

Νωρίτερα σήμερα, ο Τουσκ δήλωσε πως το Κίεβο αναζητά τρόπους για να μειώσει τις εντάσεις με τη Βαρσοβία, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία να έρθει αντιμέτωπη με την Ιστορία της για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τουσκ, πολιτικός αντίπαλος του Ναβρότσκι, προσπαθεί να εξομαλύνει τις εντάσεις με το Κίεβο και τόνισε ότι έλαβε θετικά μηνύματα από τη σημερινή συνάντηση των ΥΠΕΞ των δύο χωρών στη πολωνική πρωτεύουσα. «Δεν γνωρίζω τα αποτελέσματα της συνάντησης, αλλά έχω ενδείξεις ότι η ουκρανική πλευρά αναζητά τρόπους για να εκτονώσει την ένταση», είπε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.

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Ο Πολωνός πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας ότι το Κίεβο πρέπει να συμφιλιωθεί με την Ιστορία για να εκπληρώσει τη φιλοδοξία του να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια διαδικασία που διπλωμάτες αναμένουν ότι θα είναι περίπλοκη και χρονοβόρα.

«Δεν νοείται μια ευρωπαϊκή κοινότητα χωρίς συμφιλίωση, και δεν υπάρχει συμφιλίωση χωρίς… να αποδεχτούμε μια οδυνηρή Ιστορία».

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Ο Τουσκ δήλωσε επίσης ότι θα ζητήσει από την πολωνική αντιπροσωπεία στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ να είναι «προσεκτική» στις υποσχέσεις της για περισσότερη οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία. «Όχι επειδή δεν πιστεύω ότι η Ουκρανία χρειάζεται οικονομική υποστήριξη, αλλά επειδή πιστεύω ότι η Πολωνία έχει πολύ σημαντικές υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».