Ανάβυσσος: Συνελήφθη και η σύζυγος του ιδιοκτήτη του beach bar για τους πυροβολισμούς – Αναζητείται ο Αλκέτ Ριζάι

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε beach bar στην Ανάβυσσο, με τις Αρχές να προχωρούν σε δύο συλλήψεις και να αναζητούν ακόμη δύο άτομα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ο 41χρονος ιδιοκτήτης του beach bar, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, καθώς και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

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Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και στη 39χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, καθώς και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν δύο ακόμη άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Αλκέτ Ριζάι.

Ποιος είναι ο Αλκέτ Ριζάι

Ο Αλκέτ Ριζάι είναι γνωστός βαρυποινίτης αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει απασχολήσει επί σειρά ετών τις Αρχές για σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις. Στο παρελθόν έχει συνδεθεί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, ενώ είχε πρωταγωνιστήσει και σε υποθέσεις αποδράσεων από τις φυλακές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Ριζάι βρισκόταν εκτός των Φυλακών Δομοκού με άδεια όταν σημειώθηκε το περιστατικό στην Ανάβυσσο. Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού οι Αρχές φέρεται να διαπίστωσαν την παρουσία του στο επεισόδιο και πλέον αναζητούν τα ίχνη του.

Το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 5:15 τα ξημερώματα, όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε για πυροβολισμούς έξω από το beach bar. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν δύο κάλυκες και κηλίδες αίματος.

Αργότερα από το περιστατικό εμφανίστηκαν στο κέντρο υγείας δύο εργαζόμενοι της επιχείρησης. Πρόκειται για έναν 20χρονο Έλληνα, ο οποίος τραυματίστηκε από θραύσματα γυαλιού, και έναν 41χρονο Πακιστανό, ο οποίος υπέστη διαμπερές τραύμα από σφαίρα.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ο Ριζάι φέρεται να βρισκόταν στο beach bar μαζί με δύο φίλους του. Μετά το κλείσιμο της μουσικής, φέρεται να βγήκε στον χώρο στάθμευσης και να έβαλε δυνατά μουσική από το αυτοκίνητο, γεγονός που προκάλεσε παρατήρηση από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια ένταση.

Η κατάσταση φέρεται να κλιμακώθηκε και ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Ο Ριζάι και οι δύο φίλοι του φέρονται να αποχώρησαν από το σημείο με αυτοκίνητο, ενώ οι Αρχές αναζητούν και ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.

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Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι καταθέσεις των εμπλεκομένων, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και όλα τα ευρήματα από τον χώρο του beach bar.