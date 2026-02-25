Αναβλήθηκε για τις 6 Μαρτίου η δίκη του γνωστού μάνατζερ που συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Αναβολή για τις 6 Μαρτίου πήρε η δίκη του γνωστού μάνατζερ, ο οποίος ενεπλάκη σε επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα της Τρίτης, 24 Φεβρουαρίου στην Κηφισιά.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν ο 72χρονος μάνατζερ δεν σταμάτησε σε σήμα της Τροχαίας για έλεγχο στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Άγιο Στέφανο. Μάλιστα ο 72χρονος ανέπτυξε ταχύτητα με το αυτοκίνητο και έφυγε από το σημείο.

Η καταδίωξη ξεκίνησε αμέσως, όπου για αρκετά χιλιόμετρα τον κυνηγούσε περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Τελικά κατάφεραν οι αστυνομικοί να τον ακινητοποιήσουν στην οδό Λευκάδος στην Κηφισιά, όπου και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία και απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ σημειώνεται ότι ο άνδρας έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για υποθέσεις που αφορούν τη showbiz.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφής ο λόγος για τον οποίο ο γνωστός μάνατζερ δεν σταμάτησε στο σήμα των ανδρών της Τροχαίας.