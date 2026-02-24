Συνελήφθη γνωστός μάνατζερ ύστερα από τρελή καταδίωξη – Τον κυνηγούσαν από Άγιο Στέφανο έως Κηφισιά

Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης 24/2 στην περιοχή της Κηφισιάς, όπου συνελήφθη γνωστός μάνατζερ, ύστερα από καταδίωξη.

Όλα άρχισαν περίπου στις 3:20 τα ξημερώματα στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Άγιο Στέφανο, όταν ο 72χρονος όχι μόνο δεν σταμάτησε σε σήμα της Τροχαίας για έλεγχο, αλλά ανέπτυξε με το αυτοκίνητό του ταχύτητα και έφυγε από το σημείο.

Αμέσως, άρχισε καταδίωξη, με το περιπολικό της Άμεσης Δράσης να τον κυνηγά για αρκετά χιλιόμετρα.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο του γνωστού μάνατζερ στην οδό Λευκάδος στην Κηφισιά, όπου και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και για επικίνδυνη οδήγηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος μάνατζερ καλλιτεχνών και μοντέλων στο παρελθόν είχε βρεθεί κι άλλες φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς είχε εμπλακεί σε διάφορες δικαστικές περιπέτειες.