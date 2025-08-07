Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ανατροπή αυτοκινήτου στου Παπάγου – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεσογείων

Ανατροπή αυτοκινήτου στου Παπάγου – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
UPD: 13:13

Ανατροπή αυτοκινήτου στου Παπάγου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Κύπρου, στη συμβολή της με την οδό Τσιγάντε, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεσογείων.

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 12:00, στην οδό Κύπρου στου Παπάγου, όταν αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, ανετράπη και ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου, στο ρεύμα προς Μεσογείων.

Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.







