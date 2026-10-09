Αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλιείς

Στην απόφαση να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους προχώρησαν οι αλιείς, αναμένοντας τις εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων σε σχετική τους ανακοίνωση, «θα αναστείλουμε προσωρινά την κινητοποίησή μας αναμένοντας τις επόμενες μέρες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και την υπόσχεση του πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει το πρόβλημά μας προσωπικά» και προσθέτουν πως: Δεν επαναπαυόμαστε, δείχνουμε για άλλη μια φορά κίνηση καλής θέλησης προς την κυβέρνηση, αλλά σε περίπτωση αθέτησης των υποσχέσεων θα επανέλθουμε όλοι μαζί με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις».