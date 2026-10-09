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ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλιείς

Περιμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης

Αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλιείς
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
DEBATER NEWSROOM

Στην απόφαση να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους προχώρησαν οι αλιείς, αναμένοντας τις εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων σε σχετική τους ανακοίνωση, «θα αναστείλουμε προσωρινά την κινητοποίησή μας αναμένοντας τις επόμενες μέρες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και την υπόσχεση του πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει το πρόβλημά μας προσωπικά» και προσθέτουν πως: Δεν επαναπαυόμαστε, δείχνουμε για άλλη μια φορά κίνηση καλής θέλησης προς την κυβέρνηση, αλλά σε περίπτωση αθέτησης των υποσχέσεων θα επανέλθουμε όλοι μαζί με πολύ πιο δυναμικές κινητοποιήσεις».

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