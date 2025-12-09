Αναλυτικός οδηγός για τα μπλόκα των αγροτών: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Μετ’ εμποδίων οι μετακινήσεις ακόμα και από τους παραδρόμους

Εντείνονται τα μπλόκα των αγροτών πανελλαδικά, με τις κινητοποιήσεις να λαμβάνουν πλέον μορφή χιονοστιβάδας.

Νέο μπλόκο στήθηκε στη Χαλκιδική, ενώ στο Ηράκλειο της Κρήτης το κλίμα ήταν φορτισμένο, καθώς οι αγρότες που αποχώρησαν από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» έφτασαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να καταθέσουν τα αιτήματά τους.

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στα υπόλοιπα μπλόκα σε Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη και Λαμία, ενώ σε αρκετές πόλεις, όπως η Χαλκίδα, οι αγρότες ετοιμάζουν κινητοποιήσεις ακόμη και σε κεντρικά σημεία, δημόσια κτίρια και υπηρεσίες. Μπλόκα συνεχίζουν να λειτουργούν επίσης σε Σπάρτη, Λάρισα, Καρδίτσα και Πάτρα.

Οι αγρότες έχουν αποκλείσει σχεδόν όλους τους παραδρόμους της ηπειρωτικής Ελλάδας, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις και δυσχεραίνοντας τη ροή της κυκλοφορίας. Παράλληλα, μελετάται το ενδεχόμενο αποκλεισμών σε μεγάλα λιμάνια της χώρας. Στον Βόλο, ήδη προετοιμάζεται κινητοποίηση στο λιμάνι, ενώ τα τελωνεία της περιοχής παραμένουν αποκομμένα.

Nέο μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια»

Στη Θεσσαλονίκη, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» αποχώρησαν λίγο πριν τις 16:00 από την έξοδο του αεροδρομίου «Μακεδονία», όπου πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό με περίπου 30 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Ο αποκλεισμός, που διήρκεσε από τις 14:30 έως τις 16:00, είχε ως στόχο –όπως είπαν οι ίδιοι– να δείξουν πως μπορούν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις εάν κριθεί αναγκαίο. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Μέλος της συντονιστικής επιτροπής δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι σκοπός τους δεν είναι η ταλαιπωρία των πολιτών ή το πλήγμα στην οικονομία, αλλά η ανάδειξη της δύσκολης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας. «Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Νέο μπλόκο στον κόμβο του Μπράλου

Στον κόμβο του Μπράλου, οι αγρότες προχώρησαν σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας από τις 14:00 έως τις 15:00, κλείνοντας τόσο την εθνική οδό όσο και όλους τους παράδρομους. Με το μέτρο αυτό, που εφαρμόστηκε και την προηγούμενη ημέρα, η χώρα ουσιαστικά «κόβεται» στα δύο, αφού δεν υπάρχει εναλλακτική δίοδος μεταξύ Βορρά και Νότου.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, ανέφερε ότι η γενική συνέλευση των αγροτών αποφάσισε καθημερινούς αποκλεισμούς από τις 16:00 έως τις 17:00 έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Η Τροχαία έχει λάβει μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, προωθώντας τα οχήματα σε παρακαμπτήριες οδούς μετά την αποχώρηση των τρακτέρ.

Σύσκεψη στο Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο, αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων με επικεφαλής τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρη Τριανταφυλλάκη, συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη.

Στη σύσκεψη, παρουσία και του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Σταύρου Τζεδάκη, αποφασίστηκε να σταλούν τα αιτήματα των αγροτών στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και να ζητηθεί συνάντηση στην Αθήνα σε υψηλό επίπεδο.

(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο κ. Αρναουτάκης υπογράμμισε ότι υπάρχουν περιθώρια εξεύρεσης λύσεων και κάλεσε σε υπευθυνότητα και αποφυγή ακραίων ενεργειών. Από την πλευρά του, ο κ. Τριανταφυλλάκης τόνισε ότι οι αγρότες διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και αναμένουν ουσιαστική στήριξη από την κυβέρνηση, προειδοποιώντας ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν εάν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα.

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα

Την άμεση παρέμβαση του Αρείου Πάγου προκάλεσαν τα επεισόδια και η παρακώλυση συγκοινωνιών στα αγροτικά μπλόκα, καθώς και οι καταλήψεις κρίσιμων δημόσιων υποδομών. Ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, απέστειλε επιστολή προς τους κατά τόπους εισαγγελείς, καλώντας τους να ενεργήσουν άμεσα όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Στην επιστολή του, ο κ. Τζαβέλλας περιγράφει την εκτεταμένη διατάραξη της οδικής ασφάλειας από μπλόκα αγροτών και επισημαίνει ότι είναι αυτονόητο καθήκον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών να προχωρούν στην προβλεπόμενη παρέμβαση.

Με αφορμή τις χθεσινές καταλήψεις από αγροτοκτηνοτρόφους στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου, αλλά και τις δημόσιες απειλές για αποκλεισμούς λιμανιών, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υπογραμμίζει ότι τα συγκεκριμένα αδικήματα διώκονται αυτεπαγγέλτως. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι η παρεμπόδιση ή διατάραξη της λειτουργίας κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων –πλοίων, αεροπλάνων και λεωφορείων– σε μεγάλη έκταση ή για παρατεταμένο χρόνο συνιστά ποινικό αδίκημα.

Ο κ. Τζαβέλλας τονίζει ακόμη πως, σε περιπτώσεις κινδύνου απώλειας αποδεικτικών στοιχείων ή όταν πρόκειται για αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα, οι αστυνομικές αρχές οφείλουν να ενεργούν άμεσα, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εισαγγελική εντολή.

«Οι ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ανακριτικές πράξεις για τη βεβαίωση της πράξης και τον εντοπισμό του δράστη, έστω και χωρίς εντολή εισαγγελέα», αναφέρεται στην παραγγελία. Στη συνέχεια, οφείλουν να ενημερώνουν τον εισαγγελέα με το ταχύτερο δυνατό μέσο και να υποβάλλουν άμεσα τις σχετικές εκθέσεις, ώστε να ακολουθήσει η νόμιμη διαδικασία, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 43 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.