Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης σε επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει τα μέλη του ότι τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί η αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS, με τα οποία ζητείται η καταβολή ποσού ύψους 50 ευρώ, εντός 7 ημερών για την υποτιθέμενη «καταχώριση της εταιρείας τους» σε κάποιο “Μητρώο”.

Το επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι η ιστοσελίδα του συγκεκριμένου “Μητρώου” δεν είναι εξουσιοδοτημένη, δεν έχει καμία σχέση με το Γ.Ε.ΜΗ. και ενδέχεται ν’ αποτελεί προσπάθεια εξαπάτησης.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. – Υ.Μ.Σ. έχει ήδη επιβεβαιώσει πως τα μηνύματα αυτά, ουδεμία σχέση έχουν με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και υπενθυμίζεται ότι, οι μοναδικές επίσημες διαδικτυακές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://www.businessportal.gr

Συστήνεται στους επιχειρηματίες:

* Να μην καταβάλουν ποσό

* Να μην απαντήσουν στο μήνυμα

* Να μην μπουν σε συνδέσμους που τους προτείνονται

* Να προωθήσουν το ύποπτο μήνυμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου [email protected]

* Να επικοινωνήσουν με την τράπεζά τους και να καταγγείλουν το συμβάν στην Ελληνική Αστυνομία / Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε περίπτωση που έχουν προβεί, ήδη, σε πληρωμή.

Τέλος υπογραμμίζεται ότι, για επιβεβαιωμένες και έγκυρες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τηλ: 2810 247030, Μαρία Σπαθαράκη, προϊσταμένη Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.