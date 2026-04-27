Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου στην Κρήτη: Η μαρτυρία που σήμανε συναγερμό – “Νόμιζα ότι είχε πέσει”

Άγιο είχε το πλήρωμα που επέβαινε στο ελικόπτερο Agusta Bell 205 που το πρωί της Δευτέρας 27/4 παρουσίασε βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μεταξύ Μαθιάς και Αμαριανού, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας στην Κρήτη.

Το ελικόπτερο εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου προτού εμφανίσει τη βλάβη και ο πιλότος αναγκαστεί να το προσγειώσει πάνω σε μια… ελιά.

Το σημείο όπου προσγειώθηκε το ελικόπτερο / cretalive.gr

Ευτυχώς, το πλήρωμα του ελικοπτέρου δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για προληπτικούς λόγους.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το γεγονός ότι κανένας από το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε είναι ευτύχημα, καθώς ο κορμός του δέντρου πέρασε μέσα από την καμπίνα του ελικοπτέρου τύπου Augusta Bell.

Η μαρτυρία κατοίκου που σήμανε συναγερμό στην Πολεμική Αεροπορία

Ο άνθρωπος που ειδοποίησε πρώτος την 133 Σμηναρχία Μάχης στο Καστέλλι ήταν ο Νίκος Σπανάκης, κάτοικος Μαθιάς, ο οποίος περιέγραψε στο neakriti.gr τα όσα αντίκρισε.

“Εγώ κατέβαινα στο Καστέλι για κάποιες εξετάσεις και σε ένα σημείο είδα το ελικόπτερο, που είχε σταματήσει μάλλον, αιωρούνταν, αλλά κάποια στιγμή κάθισε” ανέφερε και συνέχισε:

Πήγα εκεί, αλλά δεν μπορούσα να περάσω, ήταν χαμηλό το σημείο και δεν υπήρχε πρόσβαση. Πήγα στην 133 ΣΜ και τους ενημέρωσα.

Πήγα, έκανα τις εξετάσεις μου, γύρισα και είδα ένα ασθενοφόρο που έφευγε από εκεί. Αιωρούνταν πάνω και φαινόταν ότι γύριζε και έκοβε τις ελιές.

Υπήρχε αναστάτωση. Εγώ ειδοποίησα την 133. Πήγα και τους είπα τι έχει γίνει. Εμένα μου φάνηκε ότι είχε πέσει. Από ό,τι μου είπαν, δεν ήξεραν τίποτα, θα ενημέρωναν. Τους είπα ακριβώς από πού να πάνε. Ότι από την εκκλησία, 100 μέτρα αριστερά, είναι το ελικόπτερο”.

Η ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

“Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται”.