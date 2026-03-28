Αμπελόκηποι: Στον ανακριτή την Τρίτη ο 35χρονος που τραυμάτισε με τσεκούρι αστυνομικό

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί το πρωί της επόμενης Τρίτης (31/3), ο ηλικίας 35 ετών άνδρας που τραυμάτισε με τσεκούρι αστυνομικό του τμήματος Αμπελοκήπων, όταν επιχείρησε να τον οδηγήσει σε ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Αμέσως μετά την άγρια επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αστυνομικού στο κεφάλι, που γλίτωσε τα χειρότερα, ο 35χρονος είχε φύγει από το σπίτι του στην οδό Ροστοβίου και κρυβόταν στην περιοχή των Ελληνορώσων.

Είχε βρει καταφύγιο στην περιοχή, αλλά εντοπίστηκε από αστυνομικούς οι οποίοι τον αναζητούσαν από την πρώτη στιγμή της σοκαριστικής επίθεσης.