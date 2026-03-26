Αμπελόκηποι: Συνελήφθη ο 35χρονος γιος γνωστής δημοσιογράφου που επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό με τσεκούρι
Φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα
Συνελήφθη αργά το απόγευμα της Πέμπτης, επί της οδού Ελληνορώσων, ο 35χρονος άνδρας ο οποίος επιτέθηκε στους Αμπελόκηπους με τσεκούρι σε αστυνομικούς.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο συλληφθείς φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
Το χρονικό της επίθεσης στους Αμπελόκηπους
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (26/3) σε γειτονιά των Αμπελόκηπων όταν άνδρας με ψυχιατρικά προβλήματα επιτέθηκε σε αστυνομικούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό σημειώθηκε στις 09:30 επί της οδού Ροστοβίου στους Αμπελόκηπους όταν αστυνομικοί πήγαν να παραλάβουν άτομο με ψυχιατρικά προβλήματα για ακούσια νοσηλεία.
Ο 35χρονος άνδρας τους επιτέθηκε με τσεκούρι και τραυμάτισε ελαφρά τον έναν αστυνομικό, ενώ αμέσως μετά εξαφανίστηκε.
Ο τραυματίας αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
