Αμπελόκηποι: Συνελήφθη ο 35χρονος γιος γνωστής δημοσιογράφου που επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό με τσεκούρι

Συνελήφθη αργά το απόγευμα της Πέμπτης, επί της οδού Ελληνορώσων, ο 35χρονος άνδρας ο οποίος επιτέθηκε στους Αμπελόκηπους με τσεκούρι σε αστυνομικούς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο συλληφθείς φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτός είναι ο 35χρονος που συνελήφθη

Το χρονικό της επίθεσης στους Αμπελόκηπους

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (26/3) σε γειτονιά των Αμπελόκηπων όταν άνδρας με ψυχιατρικά προβλήματα επιτέθηκε σε αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό σημειώθηκε στις 09:30 επί της οδού Ροστοβίου στους Αμπελόκηπους όταν αστυνομικοί πήγαν να παραλάβουν άτομο με ψυχιατρικά προβλήματα για ακούσια νοσηλεία.

Ο 35χρονος άνδρας τους επιτέθηκε με τσεκούρι και τραυμάτισε ελαφρά τον έναν αστυνομικό, ενώ αμέσως μετά εξαφανίστηκε.

Ο τραυματίας αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.