Αμπελόκηποι: Η στιγμή που απομακρύνονται κατσίκια και κότες από ταράτσα πολυώροφου κτιρίου – Η καταγγελία για την παράνομη στάνη

Σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας αποκαλύφθηκε στους Αμπελόκηπους, όπου εντοπίστηκε παράνομη εκτροφή ζώων σε ταράτσα πολυώροφου κτιρίου, δημιουργώντας εικόνες που παραπέμπουν σε αγροτική εγκατάσταση, εν μέσω αστικού ιστού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στο φως, στο ρετιρέ του κτιρίου βρέθηκαν 31 κοτόπουλα, 10 πτηνά διαφόρων ειδών, καθώς και 10 ενήλικες κατσίκες με τρία ερίφια, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων αλλά και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είχαν αντιληφθεί την παρουσία ζώων, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν την έκταση της κατάστασης. Παραμένει άγνωστο ποιος είχε εγκαταστήσει την πρόχειρη αυτή «στάνη», καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο λειτουργούσε, ενώ διερευνάται και ο τρόπος μεταφοράς ζωοτροφών σε ένα κτίριο που στεγάζει, μεταξύ άλλων, επαγγελματικούς χώρους.

Η καταγγελία και η αποκάλυψη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από σχετική καταγγελία, με τον Εισαγγελέα Προστασίας Ζώων να δίνει εντολή για την άμεση παρέμβαση του Δήμου Αθηναίων και του Τμήματος Αστικής Πανίδας, προκειμένου να απομακρυνθούν τα ζώα.

Ήδη τα πουλερικά έχουν περισυλλεγεί και μεταφερθεί στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα αναμένεται να μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Παράλληλα, θα υποβληθούν σε κτηνιατρικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους και να αποκλειστεί η ύπαρξη ασθενειών.

