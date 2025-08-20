Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Χειροπέδες σε δύο άτομα για διακίνηση ναρκωτικών – Προηγήθηκε καταδίωξη

Οι ύποπτοι μπήκαν στην περιοχή των προσφυγικών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ (EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σε δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε καταδίωξη με τους υπόπτους να κατευθύνονται στην περιοχή των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Όπως διευκρινίζουν οι Αρχές οι συλληφθέντες δεν έχουν κάποια ανάμειξη με τους ενοίκους των προσφυγικών και μπήκαν στα συγκεκριμένα κτήρια μετά από καταδίωξη.

