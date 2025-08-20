Αμπελόκηποι: Χειροπέδες σε δύο άτομα για διακίνηση ναρκωτικών – Προηγήθηκε καταδίωξη

Σε δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε καταδίωξη με τους υπόπτους να κατευθύνονται στην περιοχή των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Όπως διευκρινίζουν οι Αρχές οι συλληφθέντες δεν έχουν κάποια ανάμειξη με τους ενοίκους των προσφυγικών και μπήκαν στα συγκεκριμένα κτήρια μετά από καταδίωξη.