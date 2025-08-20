Αμφιλοχία: Απεγκλωβίστηκε γυναίκα που έπεσε σε γκρεμό – Διακομίστηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο

Στον απεγκλωβισμό γυναίκας που είχε πέσει σε γκρεμό στην περιοχή της Αμφιλοχίας, προχώρησε η πυροσβεστική.

Σύμφωνα με το tempo24, η γυναίκα βάδιζε στην περιοχή, όταν για άγνωστο λόγο έχασε την ισορροπία της και έπεσε, σε μικρού ύψους γκρεμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μην μπορεί να μετακινηθεί.

Ολοκληρώθηκε μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας

μετά από πτώσης της από δύσβατο μέρος, σε ασφαλές σημείο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην Αμφιλοχία. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2025

Στο σημείο, έπειτα από ενημέρωση, έφθασαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα που έστησαν ολόκληρη επιχείρηση, προκειμένου να μεταφέρουν την τραυματία σε ασφαλές σημείο και να την παραδώσουν σε διασώστες, που με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την διακόμισαν στο νοσοκομείο.