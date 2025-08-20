Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Αμφιλοχία: Απεγκλωβίστηκε γυναίκα που έπεσε σε γκρεμό – Διακομίστηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο

Στήθηκε επιχείρηση με 6 πυροσβέστες

Αμφιλοχία: Απεγκλωβίστηκε γυναίκα που έπεσε σε γκρεμό – Διακομίστηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Στον απεγκλωβισμό γυναίκας που είχε πέσει σε γκρεμό στην περιοχή της Αμφιλοχίας, προχώρησε η πυροσβεστική.

Σύμφωνα με το tempo24, η γυναίκα βάδιζε στην περιοχή, όταν για άγνωστο λόγο έχασε την ισορροπία της και έπεσε, σε μικρού ύψους γκρεμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μην μπορεί να μετακινηθεί.

Στο σημείο, έπειτα από ενημέρωση, έφθασαν δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα που έστησαν ολόκληρη επιχείρηση, προκειμένου να μεταφέρουν την τραυματία σε ασφαλές σημείο και να την παραδώσουν σε διασώστες, που με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την διακόμισαν στο νοσοκομείο.

