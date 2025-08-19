Εργατικό δυστύχημα στην Αλευράδα Αμφιλοχίας – Νεκρός 50χρονος που τον καταπλάκωσε οδοστρωτήρας

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου στην Αλευράδα Βάλτου στην Αμφιλοχία, με έναν 50χρονο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το e-maistros.gr, ο άνδρας εργαζόταν στο έργο της αντλησιοταμίευσης ως χειριστής μηχανήματος και έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Ο άτυχος 50χρονος ήταν κάτοικος χωριού της περιοχής του Αγρινίου.

Ο χειριστής εκτελούσε καθήκοντα στη δεύτερη βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας με ειδικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.