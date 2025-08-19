Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Αλευράδα Αμφιλοχίας – Νεκρός 50χρονος που τον καταπλάκωσε οδοστρωτήρας

Στο έργο της αντλησιοταμίευσης

Εργατικό δυστύχημα στην Αλευράδα Αμφιλοχίας – Νεκρός 50χρονος που τον καταπλάκωσε οδοστρωτήρας
DEBATER NEWSROOM

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου στην Αλευράδα Βάλτου στην Αμφιλοχία, με έναν 50χρονο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το e-maistros.gr, ο άνδρας εργαζόταν στο έργο της αντλησιοταμίευσης ως χειριστής μηχανήματος και έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Ο άτυχος 50χρονος ήταν κάτοικος χωριού της περιοχής του Αγρινίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο χειριστής εκτελούσε καθήκοντα στη δεύτερη βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας με ειδικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα φωτισμού – Ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός (βίντεο)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα φωτισμού – Ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός (βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, με ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε κολώνα φωτισμού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Open, το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:30, όταν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν επί της οδού Μοναστηρίου, στο ύψος της γέφυρας Δενδροποτάμου, στο ρεύμα προς το κέντρο, ξέφυγε από την πορεία του […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ