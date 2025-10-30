Αλμυρός Βόλου: 42χρονος γύρισε το 6χρονο παιδί του ανάποδα – «Θα το σκοτώσω» έλεγε στην πρώην γυναίκα του

Σοκάρει το άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στον Αλμυρό του Βόλου το περασμένο Σάββατου 25/10 με δράστη έναν 42χρονο άνδρα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το gegonotanews.gr στο δάσος «Κουρί», ο 42χρονος συναντήθηκε με την πρώην σύζυγό του προκειμένου να συζητήσουν για το κοριτσάκι τους, το οποίο δεν ήθελε να μείνει με τον πατέρα του μετά από τη λήξη ενός πάρτι που είχε πάει.

Κάποια στιγμή, ο 42χρονος άρπαξε το παιδί και το κρατούσε με το κεφάλι προς τα κάτω, ενώ στη συνέχεια το άρπαξε από τον λαιμό και τον ώμο, λέγοντας προς την μητέρα του παιδιού ότι θα το σκοτώσει.

Τελικά, με την παρέμβαση μαρτύρων έληξε το συμβάν, με την Αστυνομία να φτάνει στον χώρο και να συλλαμβάνει τον δράστη.

Η παθούσα υποστήριξε ακόμη ότι ο 42χρονος τραβούσε βίντεο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, της απηύθυνε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και είχε καταναλώσει αλκοόλ. Όπως κατέθεσε, το παιδί είναι ταραγμένο από το περιστατικό και παρακολουθείται από ψυχολόγο.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 23 μηνών για ενδοοικογενειακή παράνομη βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε ανήλικο. Η ποινή μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ η έφεση έχει ανασταλτική δύναμη υπό τον όρο να μην προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων την παθούσα και το παιδί τους.

Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, με αποτέλεσμα να μην οδηγηθεί στη φυλακή.