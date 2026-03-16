Ακυρώθηκε η πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Ντουμπάι

Ακυρώνεται η πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Ντουμπάι που ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Δευτέρας, 16 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η πτήση ακυρώνεται εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές του Ντουμπάι ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι ξέσπασε πυρκαγιά εξαιτίας «συμβάντος συνδεόμενου με drone» στην περιοχή όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο του Εμιράτου, οδηγώντας σε προληπτική αναστολή πτήσεων.

«Οι αρχές επεμβαίνουν αυτή τη στιγμή μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς προκληθείσας από συμβάν συνδεόμενο με drone στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου του Ντουμπάι. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πάντων», ανέφεραν οι αρχές του Ντουμπάι μέσω X, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σε νεότερη ενημέρωση, πάντως, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι ορισμένες πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Εμιράτου, αρχίζουν σταδιακά να επαναλαμβάνονται την Δευτέρα (16/03), μετά από την ως άνω αναφερθείσα προληπτική αναστολή, σύμφωνα με το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης του Ντουμπάι.