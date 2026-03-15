Προειδοποίηση από το Ιράν για χτυπήματα σε Ντουμπάι και Ντόχα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης του Ιράν εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες σε συγκεκριμένες περιοχές του Ντουμπάι και της Ντόχα, σύμφωνα με το Press TV, λέγοντας ότι ενδέχεται να γίνουν στόχος επιθέσεων τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ιράν ισχυρίζεται ότι στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ κρύβεται σε αυτές τις τοποθεσίες και προτρέπει τους κατοίκους να εκκενώσουν αμέσως.

Iran’s Media Operations Center has issued urgent warning to civilians in specific areas of Dubai and Doha, saying that US military personnel are hiding in those locations and that they may be targeted in the coming hours.



The statement urges residents to evacuate immediately pic.twitter.com/rf7paAVck5— Press TV 🔻 (@PressTV) March 15, 2026

Οι χάρτες που δημοσιεύθηκαν από το Press TV δείχνουν μια περιοχή στη γειτονιά Ain Khaled στα περίχωρα της Ντόχα, το Lusail, βόρεια της Ντόχα, και την περιοχή Al Waab της Ντόχα.