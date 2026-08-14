Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο – Πάνω από 110 χλμ. οι ριπές του ανέμου

Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες για τον κρατικό μηχανισμό σήμερα καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για Αττική, Στερεά, Πελοπόννησο, ενώ μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4).

Η σημερινή ημέρα θεωρείται ως η πιο επικίνδυνη σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Σε βόρειο και νότιο Αιγαίο, νότια Αττική, νότια Εύβοια και Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ ενώ σε Αττική και Βοιωτία όπου επλήγησαν πρόσφατα από την καταστροφική φωτιά, οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 8 μποφόρ. Εκτιμάται ότι ριπές ανέμου θα ξεπεράσουν τα 110 χλμ/ώρα.

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Παρόμοια κατάσταση θα επικρατήσει και το Σάββατο 15 Αυγούστου όπου οι άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες.

Ειδικότερα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

* Περιφέρεια Αττικής

* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

* Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

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* Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

* Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

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* Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

* Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

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* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

* Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

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* Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

* Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και ‘Αγιον Όρος)

* Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

* Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

* Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει για μία ακόμα φορά έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Από πλευράς Πυροσβεστικού Σώματος, όπως ανακοινώθηκε, παραμένει σε γενική επιφυλακή το προσωπικό, όπου στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 5), ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Επίσης, σε μερική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνός πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Λόγω των συνθηκών το πρωί της Παρασκευής, θα υπάρξει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι.

Όσον αφορά τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγια του Blue Star Πάρος για Σύρο, Τήνο, Μύκονο ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με φεύγουν με «σχέδιο ταξιδιού», που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προγραμματισμένων προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιον εξ αυτών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν.

Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκαν το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι και το δρομολόγιο του Champions Jet για Κύθνο, Σίφνο, Σέριφο, Κίμωλο και Μήλο

Αντίθετα κανονικά φεύγουν τα πλοία για Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά.