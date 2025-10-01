Αίγινα: Σκάφος χτύπησε αλιευτικό και συνέχισε την πορεία του – Το εντόπισε το Λιμενικό

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα το πρωί της Τετάρτης 1/10 στην Αίγινα για σύγκρουση ανάμεσα σε δυο σκάφη.

Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από τον ιδιοκτήτη και μοναδικό επιβαίνοντα ενός αλιευτικού (Α/Κ) σκάφους, ότι ενώ αυτός αλίευε στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά της Αίγινας, ένα έτερο σκάφος (α.λ.σ.), συγκρούστηκε μαζί του και στη συνέχεια συνέχισε την πορεία του, χωρίς να σταματήσει.

Αμέσως, ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο μετέβη ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., (Π.Λ.Σ.) όπου εντόπισε το Α/Κ σκάφος, το οποίο συνοδεία του Π.Λ.Σ. κατέπλευσε αυτοδύναμα, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Φάρου Αίγινας. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ διαπιστώθηκαν υλικές ζημιές στην αριστερή πλευρά του Α/Κ σκάφους. Από το Λιμεναρχείο Αίγινας που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Α/Κ σκάφους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.