Αγροτικά μπλόκα: Αθήνα – Θεσσαλονίκη μέσα από…. καρόδρομους (βίντεο)]

Μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει σήμερα Τρίτη 23/12, προπαραμονή Χριστουγέννων, τους ταξιδιώτες που πηγαίνουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, λόγω των αγροτικών μπλόκων και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της ΕΛΑΣ.

Για παράδειγμα, οι εκδρομείς που πηγαίνουν από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Λειβαδιάς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν ούτε τη νέα, ούτε την παλιά εθνική οδό.

Έτσι, όπως φαίνεται στο βίντεο του ΣΚΑΪ, οι οδηγοί αναγκάζονται να πάνε από… καρόδρομους, γεγονός που ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

“Όχι” της Τροχαίας στο άνοιγμα δρόμων λόγω “κατάληψης οδοστρώματος”

«Για να γνωρίζουν οι οδηγοί τι θα αντιμετωπίσουν, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία μεταβολή στα μπλόκα των αγροτών. Πρόκειται για κατάληψη στο οδόστρωμα και άρα οι ρυθμίσεις για εναλλακτικές οδούς ισχύουν», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Η κυρία Δημογλίδου, τόνισε ότι η ασφαλής οδήγηση δεν έχει να κάνει μόνο με την κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά με το πώς δίνεται δυνατότητα πρόσβασης όταν συμβεί κάτι έκτακτο, ενώ ανέφερε ότι γίνεται εκτίμηση κινδύνου ειδικά για το εθνικό δίκτυο. «Είναι δύσκολη η κυκλοφορία για ΙΧ από παρακαμπτήριους γιατί είναι δρόμοι στενοί κι εκεί κινούνται και βαρέα οχήματα», τόνισε.

Ειδικά για τη σήραγγα στα Τέμπη, ανέφερε ότι «αν συμβεί κάτι θα είναι δύσκολος ο απεγκλωβισμός και γι’ αυτό έγινε και η εκτροπή των ΙΧ οχημάτων κατά την κινητοποίηση των αγροτών».

Οι οδηγοί μπορούν να δούν εναλλακτικές διαδρομές και ποια παράκαμψη υπάρχει σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Είμαι υποχρεωμένη να ενημερώσω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στα μπλόκα», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Τροχαία έχει καλή επικοινωνία με τους αγρότες, αλλά για την ώρα τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί.