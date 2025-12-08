Αγρότες: Τα 54 μπλόκα “παραλύουν” τη χώρα, κλείνουν Εθνικές, παραδρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια – Τα επόμενα βήματα

Τα επόμενα στάδια των κινητοποιήσεών τους μελετούν και ετοιμάζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στα μπλόκα όλης της χώρας, που ξεπερνούν τα 50.

Εκτός από τις Εθνικές Οδούς και τους παραδρόμους, πλέον είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν και σε αποκλεισμό λιμανιών και αεροδρομίων, σκληραίνοντας τη στάση τους και κάνοντας τις μετακινήσεις ακόμα πιο δύσκολες.

Μάλιστα, σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθούν νέες συνελεύσεις σε πολλά μπλόκα, με τους αγρότες να αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Σημειώνεται πως καθημερινά, στα μπλόκα γίνονται συζητήσεις και συσκέψεις για την πορεία των κινητοποιήσεων, ενώ σωματεία, σύλλογοι και φορείς εκτός από τα ψηφίσματα συμπαράστασης, επισκέπτονται τους αγρότες για να δηλώσουν τη στήριξη σε αυτούς από κοντά.

Ο “χάρτης” των μπλόκων

Συνολικά, 54 μπλόκα έχουν στηθεί συνολικά σε όλη τη χώρα. Τα νέα μπλόκα των αγροτών είναι τα εξής:

Κόμβος Βαφέικων – Ξάνθη

Κάστρο Βοιωτίας

Αεροδρόμιο Ιωάννινων

Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

Μεγάλα Χωράφια – ΒΟΑΚ Κρήτης

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας έχουν στηθεί τρία μπλόκα, ενώ επίκειται και τέταρτο, καθιστώντας τις μετακινήσεις εξαιρετικά δύσκολες για χιλιάδες οδηγούς.

Εκτός από το μπλόκο στον Μπράλο, στο 200ό χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, και εκείνο των αγροτών στη Θήβα, στο 90ό χιλιόμετρο, από το μεσημέρι της Κυριακής στήθηκε ακόμη ένα σημείο αποκλεισμού, αυτή τη φορά από αγρότες της Βοιωτίας, στον κόμβο του Κάστρου, στο 114ο χιλιόμετρο. Εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα που βρίσκονταν κοντά στο Ορχομενό κινήθηκαν προς το σημείο και απέκλεισαν πλήρως το δρόμο.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω αλλεπάλληλων παρακάμψεων, οι οποίες τροποποιούνται συνεχώς ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών, με συνέπεια να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Στον Μπράλο, η εκτροπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, γίνεται από την περιοχή της Ανθήλης (209ο χλμ) μέχρι τον Μώλο (198ο χλμ), με τις εναλλακτικές διαδρομές να γεμίζουν από οχήματα που προσπαθούν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για όσους κινούνται από τον Ε65 προς Αθήνα, καθώς οι οδηγοί αναγκάζονται να βγουν από τον αυτοκινητόδρομο, μέσω παρακαμπτηρίων, να προσεγγίσουν τα όρια της Λαμίας και στη συνέχεια να ακολουθήσουν παράδρομους μέχρι τον Μώλο, προτού επιστρέψουν ξανά στην πορεία τους.

Το ίδιο και στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, όπου οι οδηγοί πρέπει να εγκαταλείψουν την εθνική οδό για περίπου 11 χιλιόμετρα.

Ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο μπλόκο της Θήβας. Οι οδηγοί αναγκάζονται να κινηθούν μέσω παρακαμπτηρίων από την Ριτσώνα, αλλά πριν επιστρέψουν και πάλι στον αυτοκινητόδρομο περνούν από την περιοχή του Αλίαρτου. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, μετά το μπλόκο του Κάστρου, καθώς οι οδηγοί πρέπει να συνεχίσουν από παρακαμπτήριους μέχρι το Μαρτίνο.

Μάλιστα, η κατάσταση θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο, καθώς οι αγρότες της Λοκρίδας ετοιμάζουν νέο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Αταλάντης.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής του Δομοκού εξακολουθούν να κρατούν κλειστό το σημείο προς τον Ε65, αλλά και τμήματα του παλιού εθνικού δικτύου Λαμίας-Θεσσαλίας.

Παράλληλα, τέσσερα μπλόκα έχουν στηθεί στην περιοχή της Πελοποννήσου. Το πρώτο στο Κιάτο, το δεύτερο στην περιοχή Τουρλαμπά, όπου τα τρακτέρ περιμένουν πότε θα κλείσουν τον δρόμο, της 111. Το τρίτο μπλόκο στην Κάτω Αχαΐας και το τέταρτο στην είσοδο του Πύργου.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών παραμένουν για 5η συνεχομένη ημέρα στο μπλόκο του Προμαχώνα και απέκλεισαν για τέσσερις ώρες την κυκλοφορία φορτηγών και στα δυο ρεύματα στο τελωνείο.

Στην Εύβοια, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της βόρειας Εύβοιας έχουν στήσει ακόμη δύο μπλόκα, στην Κήρινθο και στην Ιστιαία, ενώ υπάρχει κινητικότητα και σχεδιασμός για νέο σημείο αποκλεισμού κοντά στη Χαλκίδα.

Τα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης παραμένουν κλειστά για φορτηγά, ενώ ο Προμαχώνας άνοιξε το απόγευμα της Κυριακής.

Περικυκλωμένη από τέσσερα μπλόκα η Θεσσαλονίκη

Στον Λαγκαδά είναι το τέταρτο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο γύρω από τη Θεσσαλονίκη, μετά τα Πράσινα Φανάρια, τη Χαλκηδόνα και τα Μάλγαρα.

Από το απόγευμα της Κυριακής άνοιξε η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, ενώ σε ισχύ παραμένει ο αποκλεισμός στις Μικροθήβες. Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός στη Γέφυρα Εύηνου.

Στην Εγνατία, άνοιξε η κυκλοφορία από Ξάνθη προς Κομοτηνή, αλλά το αντίθετο ρεύμα παραμένει αποκλεισμένο.

Στη Σκύδρα 200 τρακτέρ έχουν αποκλείσει το τελωνείο και τμήμα της οδού Έδεσσας–Βέροιας.

Τα μπλόκα παραμένουν σε Χαλκηδόνα, Μάλγαρα, Δερβένι, ενώ ενισχυμένο είναι και το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Oι αγρότες απέσυραν τα τρακτέρ τους, που είχαν παρατάξει στο δρόμο, μπροστά από τις κλούβες της αστυνομίας, και στη συνέχεια τα παρέταξαν δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Γεωργικής σχολής, ανοίγοντάς την.